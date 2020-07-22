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Сергей Клишевич: «Фаст-фуд информационный тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
И если мы потеряем вот это название, потеряем наши традиции, мы потеряем такие возможности, по сути дела, для каждого молодого человека. И вот это нужно сегодня доносить, показывать, рассказывать в разных формах. В том числе и с помощью таких форм, может быть не совсем научных и суперобоснованных, как Телеграм-каналы, Ютуб-каналы, где просто дают вот этот вот фаст-фуд информационный. И он тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи. Он сегодня заходит. Нам нужно нашу информацию переводить в этот язык и доносить это до наших ребят.
Смотрите 22 июля в 20.30 на СТВ.
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Сергей Клишевич: «Фаст-фуд информационный тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк,...
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