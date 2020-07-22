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Сергей Клишевич: «Фаст-фуд информационный тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи»

22.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Есть ли какая-то объединяющая идея, которой можно объединить всю белорусскую молодёжь над их музыкальными пристрастиями, над их социальным статусом?

Сергей Клишевич: «Фаст-фуд информационный тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи»


Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
На сегодняшний день это тема, которая должна объединить всех – и молодёжь, и не только молодёжь, всю нашу страну. Это сохранение суверенного государства – Республики Беларусь. Наверное, это самая главная тема, и каждый на своём месте должен это понимать.

Потому что мы сегодня видим, какие есть опасности. И мы можем это потерять просто, не иметь такого государства, не иметь таких возможностей, которые есть у нас сегодня. И не иметь ни парламентов, ничего, а действовать по указке. Или, к примеру, нет богатых родителей, нет влиятельных родителей – всё, ты никто. Мы сегодня видим, как это в наших соседних странах. И это не потому что система какая-то политическая не такая, а это потому что это только в нашей стране, в Республике Беларусь.

И если мы потеряем вот это название, потеряем наши традиции, мы потеряем такие возможности, по сути дела, для каждого молодого человека. И вот это нужно сегодня доносить, показывать, рассказывать в разных формах. В том числе и с помощью таких форм, может быть не совсем научных и суперобоснованных, как Телеграм-каналы, Ютуб-каналы, где просто дают вот этот вот фаст-фуд информационный. И он тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи. Он сегодня заходит. Нам нужно нашу информацию переводить в этот язык и доносить это до наших ребят.

Смотрите 22 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Cергей Клишевич, Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк,...
 
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