«Аталанта» обыграла «Болонью» в чемпионате Италии по футболу

Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Италии по футболу. В 35-м туре «Аталанта» минимально обыграла «Болонью» – 1:0.

Благодаря этой победе команда Джан Пьеро Гасперини вышла на второе место. Также «Аталанта» повторила рекорд Серии А – футболисты забили уже 95 мячей в чемпионате Италии. Последний раз такое количество голов было оформлено в 1959 году игроками «Фиорентины». А футболисты «Милана» обыграли «Сассуоло» – 2:1. Дубль оформил Златан Ибрагимович. В Серии А лидирует «Ювентус» – у команды 80 очков. «Аталанта» отстаёт на шесть баллов. У «Интера» – 72 очка.

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