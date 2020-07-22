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Равков пошел в Сеть - чтобы клеймить "уличных героев"

22.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Любопытно, что сделал это госсекретарь Совбеза спустя сутки после высказываний Лукашенко о том, что белорусская власть упустила поколение молодых белорусов, ушедших в месседжеры.

На страничке, которая появилась в социальной сети Facebook под именем Андрея Равкова, указывается, что он работает государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь.

В одном из первых своих постов Равков раскритиковал участников уличных акций в Минске.

– Ничего, кроме возмущения, не вызывают попытки навязать людям идею, что не следует соблюдать законы. В том числе устраивать драки с милицией, оскорблять должностных лиц и взывать ко всеобщему неповиновению. Неужели мы хотим стать населением, для которого «закон не писан»?

Кто в таком случае через несколько лет будет создавать ВВП, обеспечивать спокойствие на улицах, заботиться о пенсионерах? Ведь понятно, что сегодняшние уличные «герои» при любой (и неважно какой) политической конъюнктуре будут нагонять себе адреналин через конфликты, правонарушения, преступления и попытки установить собственные порядки. Технологии простые, но вполне цветные, – пишет Равков.



При этом возможность комментировать посты на странице Равкова отключена, то есть чужое мнение он знать не желает.
 
Теги: Минск
 
 
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Любопытно, что сделал это госсекретарь Совбеза спустя сутки после высказываний Лукашенко о том, что белорусская власть упустила поколение молодых белорусов,...
 
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