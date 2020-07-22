В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июля около семи вечера в Гродно пострадал 17-летний парень.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, местная жительница за рулём Mazda двигалась по улице Дарвина в сторону улицы Счастного.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В какой-то момент иномарка по неясной причине выехала за пределы проезжей части и сбила несовершеннолетнего. 17-летний парень получил травмы.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома