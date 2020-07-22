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В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня

22.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июля около семи вечера в Гродно пострадал 17-летний парень.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, местная жительница за рулём Mazda двигалась по улице Дарвина в сторону улицы Счастного.

В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В какой-то момент иномарка по неясной причине выехала за пределы проезжей части и сбила несовершеннолетнего. 17-летний парень получил травмы.

В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Ошмянском районе фура сбила жителя Кричева. Пешеход вышел на дорогу в неположенном месте – здесь подробности

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 21 июля около семи вечера в Гродно пострадал 17-летний парень. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, местная жительница за рулём Mazda...
 
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