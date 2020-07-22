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В Гродно Mazda выехала на тротуар и сбила 17-летнего парня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 июля около семи вечера в Гродно пострадал 17-летний парень.
Как
В какой-то момент иномарка по неясной причине выехала за пределы проезжей части и сбила несовершеннолетнего. 17-летний парень получил травмы.
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Новости Беларуси. 21 июля около семи вечера в Гродно пострадал 17-летний парень. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, местная жительница за рулём Mazda...
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