Рогачук анонсировал грандиозное благоустройство зелёной зоны вокруг ЦМТ

Источник материала: Виртуальный Брест

Встречи с горожанами позволяют взглянуть на привычные места другими глазами. Например, зелёная зона в районе ЦМТ. Сегодня это просто территория за остановкой.





А стоит поставить лавочки, разбить дорожки взамен протоптанных и это место заиграет по-новому. Оно станет более комфортным и привлекательным для досуга брестчан. Новой точкой притяжения.





Очень важно сохранить зелёную зону, не перенасытив её ненужными формами.





Планируем отдать разработку по благоустройству данной территории будущим архитекторам - студентам БрГТУ.

П.С. Первые два снимка сделаны со стройплощадки напротив.