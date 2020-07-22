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Рогачук анонсировал грандиозное благоустройство зелёной зоны вокруг ЦМТ

22.07.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Встречи с горожанами позволяют взглянуть на привычные места другими глазами. Например, зелёная зона в районе ЦМТ. Сегодня это просто территория за остановкой.

Рогачук анонсировал грандиозное благоустройство зелёной зоны вокруг ЦМТ

А стоит поставить лавочки, разбить дорожки взамен протоптанных и это место заиграет по-новому. Оно станет более комфортным и привлекательным для досуга брестчан. Новой точкой притяжения.

Рогачук анонсировал грандиозное благоустройство зелёной зоны вокруг ЦМТ

Очень важно сохранить зелёную зону, не перенасытив её ненужными формами.

Рогачук анонсировал грандиозное благоустройство зелёной зоны вокруг ЦМТ

Планируем отдать разработку по благоустройству данной территории будущим архитекторам - студентам БрГТУ.

П.С. Первые два снимка сделаны со стройплощадки напротив.

 
 
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  Встречи с горожанами позволяют взглянуть на привычные места другими глазами. Например, зелёная зона в районе ЦМТ. Сегодня это просто территория за остановкой. А...
 
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