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Рогачук анонсировал грандиозное благоустройство зелёной зоны вокруг ЦМТ
22.07.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Встречи с горожанами позволяют взглянуть на привычные места другими глазами. Например, зелёная зона в районе ЦМТ. Сегодня это просто территория за остановкой.
А стоит поставить лавочки, разбить дорожки взамен протоптанных и это место заиграет по-новому. Оно станет более комфортным и привлекательным для досуга брестчан. Новой точкой притяжения.
Очень важно сохранить зелёную зону, не перенасытив её ненужными формами.
Планируем отдать разработку по благоустройству данной территории будущим архитекторам - студентам БрГТУ.
П.С. Первые два снимка сделаны со стройплощадки напротив.
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Встречи с горожанами позволяют взглянуть на привычные места другими глазами. Например, зелёная зона в районе ЦМТ. Сегодня это просто территория за остановкой. А...
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