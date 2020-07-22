|
Остановить прогрессирование рака: уникальную ДНК-вакцину представили в Минздраве
Источник материала: ОНТ
Заставить иммунитет бороться с опухолевыми клетками – белорусско-американский научно-исследовательский проект представили сегодня в Министерстве здравоохранения Беларуси.
Наши специалисты совместно с коллегами из Бостонской биотехнологической компании испытывают уникальную ДНК-вакцину, которая направлена на то, чтобы остановить прогрессирование рака.
Первый опыт перспективного лечения уже есть: 15 пациентов включены в терапию. Всего в проекте будут участвовать 160 человек с запущенными формами злокачественных опухолей. Ожидается, что вакцина поможет справляться с заболеванием на последних стадиях. Сегодня две трети пациентов побеждают онкологию, процент 5-летней выживаемости значительно увеличен.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заставить иммунитет бороться с опухолевыми клетками – белорусско-американский научно-исследовательский проект представили сегодня в Министерстве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)