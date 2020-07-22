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Остановить прогрессирование рака: уникальную ДНК-вакцину представили в Минздраве

22.07.2020 18:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Остановить прогрессирование рака: уникальную ДНК-вакцину представили в Минздраве

Заставить иммунитет бороться с опухолевыми клетками – белорусско-американский научно-исследовательский проект представили сегодня в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Наши специалисты совместно с коллегами из Бостонской биотехнологической компании испытывают уникальную ДНК-вакцину, которая направлена на то, чтобы остановить прогрессирование рака.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Новый тип ДНК-вакцины демонстрирует хорошую безопасность и высокую эффективность. Здесь понятно, что это не панацея. Универсальной таблетки, которую можно принять и забыть об онкологическом заболевании, – ее не будет. Но каждое добавление еще одного компонента иммунотерапии как одного из компонентов лекарственного лечения позволяет повысить эффективность в целом терапии».

Алекс Шнейдер, генеральный директор биотехнологической компании (США): «Если считать, что стандартные лекарства химиотерапии – это меч, то мы убираем щит у опухоли, что она теперь не может этим щитом защититься. И поэтому мы ожидаем, что это сочетание продлит жизнь». 

Первый опыт перспективного лечения уже есть: 15 пациентов включены в терапию. Всего в проекте будут участвовать 160 человек с запущенными формами злокачественных опухолей. Ожидается, что вакцина поможет справляться с заболеванием на последних стадиях. Сегодня две трети пациентов побеждают онкологию, процент 5-летней выживаемости значительно увеличен. 

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Заставить иммунитет бороться с опухолевыми клетками – белорусско-американский научно-исследовательский проект представили сегодня в Министерстве...
 
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