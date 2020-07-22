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У двух футболистов команды Гончаренко подозрение на COVID-19
Источник материала: Tut.by
По итогам тестирования на COVID-19 у футболистов и тренеров ЦСКА анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными, сообщает официальный
Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.
После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.
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По итогам тестирования на COVID-19 у футболистов и тренеров ЦСКА анализы двух игроков - Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона - были признаны сомнительными, сообщает...
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