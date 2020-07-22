У двух футболистов команды Гончаренко подозрение на COVID-19

Источник материала: Tut.by

По итогам тестирования на COVID-19 у футболистов и тренеров ЦСКА анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными, сообщает официальный сайт клуба.



Фото: ПФК ЦСКА

Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.