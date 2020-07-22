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Уборочная-2020: первый экипаж-тысячник наградили на Брестчине
Источник материала: ОНТ
В Беларуси набирает темпы сбор зерна. Во всех областях, кроме Витебской, на зерновых полях кипит работа. На Брестчине уже появился и первый экипаж-тысячник. Сегодня семейный подряд наградили.
На счету у аграриев каждый погожий час, поэтому поздравления и подарки прямо в поле. Валерий и Татьяна Кухта в лидерах пятый год. Секрет их тандема в отношении к труду и друг к другу. Говорят, в поле, как в жизни, важно взаимопонимание. Вместе они четверть века, вырастили двоих сыновей. Для главы семейства эта уборочная – тридцатая.
В «Беловежском», а это крупнейшее хозяйство региона, к уборке приступили неделю назад. Фронт работ - более 10 тыс. гектаров. Кратковременные дожди пока не сильно влияют на темпы. Важно собрать урожай качественно. Ведь жатва для аграриев – результат работы за год. Большой хлеб всегда начинается осенью с подготовки почвы. Но многое зависит от техники и погоды. Пока природа благоволит, стараются убрать как можно больше зерна.
К массовой уборке в Брестской области приступили все хозяйства. По темпам жатвы регион лидирует. Здесь убрано больше 10% колосовых. На днях аграрии завершат уборку озимого рапса.
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В Беларуси набирает темпы сбор зерна. Во всех областях, кроме Витебской, на зерновых полях кипит работа. На Брестчине уже появился и первый экипаж-тысячник. Сегодня...
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