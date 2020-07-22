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Уборочная-2020: первый экипаж-тысячник наградили на Брестчине

22.07.2020 19:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: первый экипаж-тысячник наградили на Брестчине

В Беларуси набирает темпы сбор зерна. Во всех областях, кроме Витебской, на зерновых полях кипит работа. На Брестчине уже появился и первый экипаж-тысячник. Сегодня семейный подряд наградили.

На счету у аграриев каждый погожий час, поэтому поздравления и подарки прямо в поле. Валерий и Татьяна Кухта в лидерах пятый год. Секрет их тандема в отношении к труду и друг к другу. Говорят, в поле, как в жизни, важно взаимопонимание. Вместе они четверть века, вырастили двоих сыновей. Для главы семейства эта уборочная – тридцатая.  

Валерий и Татьяна Кухта, семейный экипаж сельхозпредприятия «Беловежский»: «Напарник всегда надёжный, такой напарник, как супруга. Поддерживаем, да, иногда покричим, поругаемся, времени ж хватает, и пошутим. В общем, как обычный семейный день». 

Александр Дунькович, генеральный директор сельхозпредприятия «Беловежский»: «На сегодня, если говорить о наших людях, настроение боевое, не надо никого выгонять в поле, надо наоборот выгонять с поля вечером, потому что все хотят убирать. Урожай более-менее достойный в этом году, поэтому настроение соответствующее».

В «Беловежском», а это крупнейшее хозяйство региона, к уборке приступили неделю назад. Фронт работ - более 10 тыс. гектаров. Кратковременные дожди пока не сильно влияют на темпы. Важно собрать урожай качественно. Ведь жатва для аграриев – результат работы за год. Большой хлеб всегда начинается осенью с подготовки почвы. Но многое зависит от техники и погоды. Пока природа благоволит, стараются убрать как можно больше зерна. 

Валерий Ребковец, первый заместитель председателя Брестского облисполкома: «На сегодня видно, что зерно должно быть больше прошлого года. Это дает уверенность, что задачи, которые стоят по выполнению госзаказа продовольственной безопасности обеспечением фуражным зерном, будут выполнены, и хозяйства получат выручку, будут корма».

К массовой уборке в Брестской области приступили все хозяйства. По темпам жатвы регион лидирует. Здесь убрано больше 10% колосовых. На днях аграрии завершат уборку озимого рапса. 

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В Беларуси набирает темпы сбор зерна. Во всех областях, кроме Витебской, на зерновых полях кипит работа. На Брестчине уже появился и первый экипаж-тысячник. Сегодня...
 
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