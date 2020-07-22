Китайские пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте

Источник материала: ОНТ

В городе Сиань (Шэньси, Китай) две пенсионерки застряли в лифте частного дома и провели там четыре дня. Историю рассказывает Daily Mail.

64-летняя китаянка и ее 82-летняя мать решили воспользоваться лифтом в доме. Все остальные члены семьи были в отъезде. Механизм неожиданно сломался, женщины застряли между этажами. У китаянок не было телефонов, им никто не мог прийти на помощь.

Мать и дочь просидели в лифте около 96 часов. Они пили мочу друг друга, чтобы избежать обезвоживания и выжить. Когда воздуха в кабине стало не хватать, мать взобралась на плечи дочери и разбила лампочку, чтобы извлечь проволоку. С ее помощью женщины немного раздвинули створки лифта и смогли по очереди дышать свежим воздухом.

На четвертый день пенсионеркам удалось значительно раздвинуть створки. 64-летняя женщина выбралась из лифта и вызвала спасателей. Женщины были госпитализированы. Их выписали через несколько дней. Обе пенсионерки восстановились полностью.

Медики отметили, что китаянки выжили благодаря своей находчивости.

Фото: Daily Mail / Pear Video

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