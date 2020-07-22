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Китайские пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте
Источник материала: ОНТ
В городе Сиань (Шэньси, Китай) две пенсионерки застряли в лифте частного дома и провели там четыре дня. Историю
64-летняя китаянка и ее 82-летняя мать решили воспользоваться лифтом в доме. Все остальные члены семьи были в отъезде. Механизм неожиданно сломался, женщины застряли между этажами. У китаянок не было телефонов, им никто не мог прийти на помощь.
Мать и дочь просидели в лифте около 96 часов. Они пили мочу друг друга, чтобы избежать обезвоживания и выжить. Когда воздуха в кабине стало не хватать, мать взобралась на плечи дочери и разбила лампочку, чтобы извлечь проволоку. С ее помощью женщины немного раздвинули створки лифта и смогли по очереди дышать свежим воздухом.
На четвертый день пенсионеркам удалось значительно раздвинуть створки. 64-летняя женщина выбралась из лифта и вызвала спасателей. Женщины были госпитализированы. Их выписали через несколько дней. Обе пенсионерки восстановились полностью.
Медики отметили, что китаянки выжили благодаря своей находчивости.
Фото: Daily Mail / Pear Video
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В городе Сиань (Шэньси, Китай) две пенсионерки застряли в лифте частного дома и провели там четыре дня. Историю рассказывает Daily Mail. 64-летняя китаянка и ее 82-летняя...
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