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Семь районов на юго-востоке Могилевской области пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС: как Беларусь возрождает эти земли?
Источник материала: ОНТ
Услышать, разобраться и помочь! Таков алгоритм действий для местных властей, чтобы не выносить, скажем, ремонт дороги или обустройство пандуса на областной уровень или, тем более, Администрации Президента.
Это поможет оперативно решать и проблемы людей, и задачи по развитию регионов - отставать ни один не должен, а тянуться за более сильным - путь к успеху. Работу на местах Президент мониторит, в том числе, с помощью своих доверенных лиц. Но особым территориям в стране – внимание повышенное.
Речь - о юго-востоке Могилевской области. Семь районов пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Уже много лет, медленно, но верно, страна возрождает эти земли, чтобы люди могли здесь работать, растить детей. И у них для этого были все условия, не хуже, чем в районах, которых авария не коснулась. Дело сложное, но необходимое.
Пыль столбом летом, грязь по колено в непогоду – так раньше выглядела улица Профосоюзная. Сделать дорогу местные жители просили не раз: писали чиновникам, обращались в ГАИ, к депутату. Удачной оказалась последняя попытка – после личного приёма у главы района вопрос сразу решился.
Асфальт в частном секторе районным бюджетом не предусмотрен. Решили использовать «бэушное» покрытие – его сняли с неиспользуемых площадей и дорог. Заготовили 7,5 тыс. тонн асфальтогранулята и с первым теплом начали делать улицу.
Конечно, это не асфальтированное шоссе, но все лучше, чем ходить по грязи. Тем более, это решение временное: новое покрытие в частном секторе будет, а местные жители обещают поучаствовать в благоустройстве.
Для тех, кто передвигается в инвалидной коляске привычные дела требуют больших усилий. Если человек живет не в райцентре, а в далекой деревне, добраться, скажем, до поликлиники – та еще задача. В Климовичском районе более 200 инвалидов-колясочников и каждый из них теперь может воспользоваться специально оборудованным микроавтобусом для личных нужд.
Климовичский – один из семи юго-восточных районов Могилёвской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Эта территория всегда была в поле зрения Президента. Возрождение земель, создание рабочих мест и инфраструктуры, льготы жителям и преференции инвесторам. О важности развития юго-востока глава государства напомнил на встрече с активом Могилёвской области.
Люди готовы трудиться на земле. И важно, чтобы на местах их поддержали, дав возможность реализоваться.
Всех животных Галина Талалаева знает по имени. Начинали с трех коров на личном подворье. Теперь «Хутор Талалаевых» - фермерское хозяйство, где 25 буренок каждый день дают 300 л молока. Дело семейное: у Галины семеро детей. Вместе и на дойку, и на сенокос.
Фермер не прочь расширить угодья: еще 200 гектаров станут хорошим подспорьем в кормозаготовке. Ведь одного сена за зиму животные съедают 150 тонн. И Галина уверена, в земле не откажут.
Построить магазин в развивающемся микрорайоне, модернизировать линию на комбинате хлебопродуктов, помочь инвестору наладить производство древесного угля – и это планы только на этот год. Теперь важно, чтобы с бумаги замыслы перешли в дело, полезное для каждого жителя.
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Семь районов на юго-востоке Могилевской области пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС: как Беларусь возрождает эти земли?
Услышать, разобраться и помочь! Таков алгоритм действий для местных властей, чтобы не выносить, скажем, ремонт дороги или обустройство пандуса на областной уровень...
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