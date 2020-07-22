Семь районов на юго-востоке Могилевской области пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС: как Беларусь возрождает эти земли?

Источник материала: ОНТ

Услышать, разобраться и помочь! Таков алгоритм действий для местных властей, чтобы не выносить, скажем, ремонт дороги или обустройство пандуса на областной уровень или, тем более, Администрации Президента.

Это поможет оперативно решать и проблемы людей, и задачи по развитию регионов - отставать ни один не должен, а тянуться за более сильным - путь к успеху. Работу на местах Президент мониторит, в том числе, с помощью своих доверенных лиц. Но особым территориям в стране – внимание повышенное.

Речь - о юго-востоке Могилевской области. Семь районов пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Уже много лет, медленно, но верно, страна возрождает эти земли, чтобы люди могли здесь работать, растить детей. И у них для этого были все условия, не хуже, чем в районах, которых авария не коснулась. Дело сложное, но необходимое.

Пыль столбом летом, грязь по колено в непогоду – так раньше выглядела улица Профосоюзная. Сделать дорогу местные жители просили не раз: писали чиновникам, обращались в ГАИ, к депутату. Удачной оказалась последняя попытка – после личного приёма у главы района вопрос сразу решился.

Сергей Залесовский: «Через полчаса приехала комиссия. Посмотрели дороги, оценили. И председатель райисполкома сказал, что мы постараемся ваши вопросы эти решить».

Асфальт в частном секторе районным бюджетом не предусмотрен. Решили использовать «бэушное» покрытие – его сняли с неиспользуемых площадей и дорог. Заготовили 7,5 тыс. тонн асфальтогранулята и с первым теплом начали делать улицу.

Александр Шапкин, заместитель председателя Климовичского райисполкома: «Учитывая дефицит средств на содержание улично-дорожной сети, это большое подспорье. У нас получается себестоимость асфальтогранулята более чем в 3 раза дешевле, чем та же покупная песчано-графийная смесь и щебень».

Иван Галковский: «Я доволен дорогой, не только я, но и семья моя. Здесь можно подъехать к дому в любую погоду. Стёк на одну сторону, все по-хозяйски сделано».

Конечно, это не асфальтированное шоссе, но все лучше, чем ходить по грязи. Тем более, это решение временное: новое покрытие в частном секторе будет, а местные жители обещают поучаствовать в благоустройстве.

Для тех, кто передвигается в инвалидной коляске привычные дела требуют больших усилий. Если человек живет не в райцентре, а в далекой деревне, добраться, скажем, до поликлиники – та еще задача. В Климовичском районе более 200 инвалидов-колясочников и каждый из них теперь может воспользоваться специально оборудованным микроавтобусом для личных нужд.

Климовичский – один из семи юго-восточных районов Могилёвской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Эта территория всегда была в поле зрения Президента. Возрождение земель, создание рабочих мест и инфраструктуры, льготы жителям и преференции инвесторам. О важности развития юго-востока глава государства напомнил на встрече с активом Могилёвской области.

Люди готовы трудиться на земле. И важно, чтобы на местах их поддержали, дав возможность реализоваться.

Всех животных Галина Талалаева знает по имени. Начинали с трех коров на личном подворье. Теперь «Хутор Талалаевых» - фермерское хозяйство, где 25 буренок каждый день дают 300 л молока. Дело семейное: у Галины семеро детей. Вместе и на дойку, и на сенокос.

Галина Талалаева, глава крестьянского фермерского хозяйства «Хутор Талалаевых»: «Да это труд, это адский труд. Это не каждому дано - встать в 4:00 лечь в 12. Три раза подоить. А кроме молока еще есть телята. Если кто-то хочет работать, я думаю, не один район, не один председатель не будет против. Будет только за, что люди работают, а не бездельничают».

Фермер не прочь расширить угодья: еще 200 гектаров станут хорошим подспорьем в кормозаготовке. Ведь одного сена за зиму животные съедают 150 тонн. И Галина уверена, в земле не откажут.

Наталья Глушакова, заместитель председателя Климовичского райисполкома: «Выполнение программы прежде всего зависит от того, как мы окажем помощь каждому человеку. Если люди будут видеть, что их проблемы решаются, создаются все условия, они будут оставаться здесь жить, создавать семьи. Значит юго-восток будет развиваться».

Построить магазин в развивающемся микрорайоне, модернизировать линию на комбинате хлебопродуктов, помочь инвестору наладить производство древесного угля – и это планы только на этот год. Теперь важно, чтобы с бумаги замыслы перешли в дело, полезное для каждого жителя.

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