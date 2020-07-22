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Сергей Клишевич: «Идеология в сильных, мощных государствах присутствует во всём, начиная с детского сада и заканчивая пенсией»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас над этим, я думаю, нам нужно ещё поработать. Молодёжь, понятное дело – воспринимает это со своего ракурса.
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Сергей Клишевич: «Идеология в сильных, мощных государствах присутствует во всём, начиная с детского сада и заканчивая пенсией»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Сергей Клишевич:...
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