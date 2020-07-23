«Хороший» и «плохой» холестерин - что это такое? И кому надо это знать

Источник материала: Tut.by

О «хорошем» и «плохом» холестерине мы слышим довольно часто. Но что это означает и в чем между ними разница? На такой « Простой вопрос » нам ответила кардиолог медицинского центра «ЛОДЭ» Арина Басова.



Арина БасоваВрач-кардиолог 1-й категории

Что такое холестерин и почему он бывает «хорошим» и «плохим»?

Начать придется издалека. Липиды (жиры) играют важную роль в функционировании организма. Они необходимы для получения энергии, формирования жировых запасов, синтеза клеточных мембран, образования стероидных гормонов и желчных кислот. Большинство липидов (в том числе холестерин) представляют собой нерастворимые соединения, поэтому нуждаются в специальных переносчиках в ткани. Ими и являются липопротеины.

— Существует несколько видов липопротеинов: хиломикроны, липопротеины очень низкой плотности, промежуточной плотности, липопротеины низкой и высокой плотности, — перечисляет врач. — Наиболее важными и часто определяемыми в биохимическом анализе крови с липидограммой являются как раз последние — липопротеины низкой и высокой плотности.

Липопротеины низкой плотности транспортируют липиды из мест их синтеза в клетки. А вот липопротеины высокой плотности осуществляют обратный ток холестерина, удаляя его избыток из клеток, и направляют в печень для дальнейшего выведения из организма в составе желчных кислот.



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— Основными переносчиками холестерина в плазме крови являются липопротеины низкой плотности. Они считаются атерогенными — это значит способствующими развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит кардиолог. — Именно они в народе называются «плохим» холестерином.

Учитывая, что липопротеины высокой плотности осуществляют обратный транспорт, удаляя избыток холестерина из клеток, их называют «хорошим» холестерином.

Какая норма холестерина должна быть в анализе?

Для здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующей патологии существуют следующие нормы липидограммы:

общий холестерин — 3,5−5,0 ммоль/л;

липопротеины высокой плотности — 1,4−1,6 ммоль/л;

липопротеины низкой плотности — менее 3,0 ммоль/л;

триглицериды — менее или равно 1,7 ммоль /л.

Однако существуют определенные колебания этих показателей в пределах нормы:

— Они изменяются в ответ на образ жизни, диету, наличие регулярных физических нагрузок, прием лекарственных препаратов по поводу других заболеваний, — поясняет врач. — Это обязательно учитывается при сборе анамнеза и принятии решения о медикаментозной терапии.

Есть ли разница в норме холестерина у женщин и мужчин?

— Некоторые источники разделяют нормы в липидограмме для мужчин и женщин. Однако последние европейские рекомендации 2019 года по диагностике и лечению дислипидемий имеют единый подход к целевым нормам и коррекции повышенного уровня холестерина у мужчин и женщин, — говорит Арина Басова.



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Учитываются скорее другие факторы риска: наличие сердечно-сосудистых заболеваний у человека, степень поражения органов-мишеней, наследственность, сопутствующая патология, возраст, вредные привычки. В таких случаях целевой уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности определяет лечащий врач в зависимости от конкретной ситуации пациента.

— Сам человек не всегда корректно оценивает свое состояние, начинает заниматься самолечением или полностью игнорирует медикаментозную терапию. При наличии сердечно-сосудистой патологии следует обратиться к врачу для проведения биохимического анализа крови с липидограммой и подбора лечения.

Как часто нужно делать такой анализ?

Здоровым людям липидограмму стоит выполнять один раз в год.

— Если врачом принято решение о гиполипидемической терапии, то лучше выполнить не менее двух тестов с интервалом в несколько недель, — рекомендует кардиолог. — Конечно, это не относится к ситуациям, которые требуют немедленного назначения лекарственных препаратов (острый коронарный синдром, пациенты с очень высоким сердечно-сосудистым риском).

Уровень липидов после начала лечения следует проконтролировать через 8−12 недель.

При необходимости коррекции дозы лекарственного препарата контроль липидограммы — также через 8−12 недель, вплоть до достижения целевых показателей в анализе у конкретного пациента. После этого достаточно делать контрольный анализ 1−2 раза в год.

Почему «плохой» холестерин повышается и как этого избежать?

По словам врача, поддержание баланса «хорошего» и «плохого» холестерина — это комплексная работа. Она включает в себя режим питания, физические нагрузки, наличие или отсутствие вредных привычек. Нарушение режима питания ведет к ожирению, развитию сахарного диабета, артериальной гипертензии.



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— Тем, у кого повышен уровень общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (или просто нарушены соотношения липидного спектра), рекомендована диета с увеличением употребления фруктов, овощей (более 400 граммов в сутки), несоленых орехов (около 30 граммов в сутки), несладких йогуртов, бобовых, гречки, отрубей, жирной рыбы (1−2 раза в неделю), цельнозерновых продуктов, — советует врач.

А вот количество красного и термически обработанного мяса, рафинированных углеводов, трансжиров (растительные жиры и их производные — маргарин, кондитерский жир, масляные кремы массового производства, шоколадные плитки и шоколадные конфеты), насыщенных жиров (кокосовое и пальмовое масло, животные жиры), овощей и фруктов с повышенным содержанием крахмала, обычной соли (рекомендуется менее 5 граммов в сутки) в рационе следует уменьшить.

Наиболее благоприятной для сердечно-сосудистой системы считается средиземноморская диета с повышенным содержанием оливкового масла первого отжима.

Поскольку избыточная масса тела и ожирение (особенно абдоминальное) нередко способствуют развитию дислипидемий, следует ограничивать калорийность пищи и увеличить расход энергии. При избыточном весе даже умеренное снижение массы тела (5−10%) от исходной улучшает показатели липидного спектра.

Снижения массы тела можно достичь за счет уменьшения потребления энергоемких продуктов, создавая дефицит в 300−500 килокалорий в сутки.

В норме индекс массы тела должен составлять 20−25 кг/м2. Формула расчета индекса массы тела: вес (в килограммах) разделить на рост (в метрах) в квадрате.

Важно придерживаться нормы по окружности талии (на уровне пупка). У женщин она должна быть не более 80 см, у мужчин — 94 см.



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Всегда целесообразно рекомендовать людям с дислипидемиями регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности, даже при отсутствии избыточного веса:

— Минимум 150 минут в неделю умеренных физических нагрузок. Это примерно по 30−35 минут пять раз в неделю с постепенным нарастанием времени нагрузки до 300 минут в неделю. Сюда можно отнести быструю ходьбу, легкий бег, медленную езду на велосипеде, плаванье. Такой подход способствует предупреждению потери мышечной и костной массы, особенно у пожилых людей.

Отказ от курения и алкоголя, по словам врача, тоже показывает отчетливую взаимосвязь и положительное влияние на уровень липопротеинов низкой плотности в плазме крови.

— При соблюдении всех правил по ведению здорового образа жизни, но при повышенном уровне общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, а также при наличии показаний назначается лекарственная терапия, — замечает специалист. — Существует ряд гиполипидемических препаратов для лечения дислипидемий, возможны их комбинации между собой либо при непереносимости — замена одной группы на другую.

Но главное: препараты, их комбинацию и дозировку определяет только лечащий врач.