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Брестские десантники организуют праздник к 90-летию ВДВ

23.07.2020 08:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде 2 августа масштабно отметят День десантников и сил специальных операций. Дата особенная - в нынешнем году исполняется 90 лет ВДВ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении идеологической работы бригады.

Брестские десантники организуют праздник к 90-летию ВДВ

По традиции празднование начнется пробегом "Память". Десантники разных поколений, в том числе курсанты Военной академии, соберутся утром в парке воинов-интернационалистов. Они возложат цветы к памятнику. Затем пробегут более 8 км в память о брестчанах, погибших при исполнении интернационального долга. На финише в 38-й бригаде участников пробега встретят семьи военнослужащих и местные жители.

Ворота воинской части 2 августа будут открыты для всех. Хозяева организуют для гостей солдатский привал, будут работать детские аттракционы. Желающие смогут приобрести сувениры с символикой ССО. Кульминацией праздника станет шоу на плацу, где воины-десантники продемонстрируют боевые возможности. В частности, зрителям покажут эффектные приемы рукопашного и воздушного боев, элементы альпинистской подготовки. Разведывательно-десантная рота разыграет один из боевых эпизодов. Его замысел еще прорабатывается. Вероятнее всего, будет выбрана наступательная тематика как наиболее зрелищная.

"Программа будет обширная, уже начали подготовку к юбилею. Задействуем практически все наши подразделения. Покажем образцы стрелкового оружия и военной техники, которые стоят на вооружении бригады, в том числе новые бронеавтомобили "Кайман" и БТР 70М Б1 с экранами кумулятивной защиты. Уверены, вызовет интерес обмундирование и экипировка личного состава", - отметили собеседники.

На празднование юбилея ВДВ брестчан пригласит звуковещательная станция, которая будет курсировать по улицам города. "Силы специальных операций являются правопреемниками ВДВ. Это активно развивающийся род войск. Высокий уровень подготовки белорусские десантники регулярно подтверждают на международных учениях", - резюмировали в 38-й бригаде.

 
 
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  В 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде 2 августа масштабно отметят День десантников и сил специальных операций. Дата особенная - в...
 
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