|
В Беларуси начали работу школьные базары
Источник материала: ОНТ
Родители школьников уже готовятся к началу учебного года. Школьные базары начали работать в столичных универмагах.
От общегородской ярмарки в этом году решили отказаться. Ежегодная торговая практика показала, что в магазинах продажи выше. Покупатель предпочитает комфортные условия. К тому же это позволяет не зависеть от погоды. Торговля вне ярмарок не означает отсутствия распродаж, акций и скидок – они достигают 50% в крупнейших торговых домах столицы. Ассортимент одежды в этом году увеличен до 230 моделей для девочек и более двухсот для мальчиков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители школьников уже готовятся к началу учебного года. Школьные базары начали работать в столичных универмагах. От общегородской ярмарки в этом году решили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)