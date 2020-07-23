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В Беларуси начали работу школьные базары

23.07.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси начали работу школьные базары

Родители школьников уже готовятся к началу учебного года. Школьные базары начали работать в столичных универмагах.

От общегородской ярмарки в этом году решили отказаться. Ежегодная торговая практика показала, что в магазинах продажи выше. Покупатель предпочитает комфортные условия. К тому же это позволяет не зависеть от погоды. Торговля вне ярмарок не означает отсутствия распродаж, акций и скидок – они достигают 50% в крупнейших торговых домах столицы. Ассортимент одежды в этом году увеличен до 230 моделей для девочек и более двухсот для мальчиков. 

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Родители школьников уже готовятся к началу учебного года. Школьные базары начали работать в столичных универмагах. От общегородской ярмарки в этом году решили...
 
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