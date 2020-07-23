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В Орше мужчина упал в шахту лифта со второго этажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 июля около семи вечера в Орше в одноимённой гостинице в шахту лифта упал мужчина.
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Пострадавший находился в сознании. Подразделения МЧС с использованием верёвок подняли мужчину из шахты лифта и передали медикам. После осмотра спасённый с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
Зимой 2020 года в Новополоцке рабочий упал с высоты около 8 метров.
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Новости Беларуси. 22 июля около семи вечера в Орше в одноимённой гостинице в шахту лифта упал мужчина.
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