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Тихановская едет в Борисов, после — в Глубокое, Новополоцк и Витебск

23.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, где в ближайшие дни собирается организовать митинги кандидат в президенты Светлана Тихановская.




23 июля она посетит Борисов. В 19 часов там пройдёт митинг на площадке возле универмага "Веста-Борисов" по улице Гагарина, передает "Еврорадио".

24 июля Тихановская будет в Глубоком. В 13:30 там начнётся митинг на площадке возле супермаркета "Белмаркет" по улице Ленина. В тот же день в 16:30 кандидат в президенты встретится с жителями Новополоцка — у входа в городской парк культуры и отдыха по улице Парковой. В 19 часов в пятницу митинг запланирован в Витебске в Парке культуры и отдыха железнодорожников.

Кандидата в президенты будут сопровождать Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
 
Теги: Витебск
 
 
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Стало известно, где в ближайшие дни собирается организовать митинги кандидат в президенты Светлана Тихановская.
 
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