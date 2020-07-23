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Mini представила обновленный вариант «заряженного» кроссовера JCW Countryman

23.07.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае этого года Mini показала модернизированный кроссовер Countryman, а теперь семейство дополнено обновленной «горячей» версией JCW (John Cooper Works).


Самая быстрая модификация Countryman после рестайлинга визуально почти неотличима от дореформенного варианта. Хотя наметанный глаз распознает посвежевший JCW Countryman по измененной решетке радиатора, чуть иначе оформленным светодиодным фарам (за доплату доступны адаптивная светотехника с матричной секцией дальнего света), а также задним фонарям, стилизованным под Union Jack. Появились три новых цвета кузова (Sage Green, White Silver и Piano Black), на 10 мм (до 95 мм) увеличен диаметр выхлопных патрубков.


Главные обновки в салоне — пятидюймовый дисплей вместо традиционной приборной панели и модернизированная мультимедиа-система с иным блоком управления и 8,8-дюймовым тачскрином по центру передней панели. А еще «паркетник» оснащен SIM-картой, всегда оставаясь онлайн с доступом к сервисам Mini TeleServices.


Техника не изменилась, поскольку новую турбо-«четверку» 2.0, развивающую 306 л.с. и 450 Нм, JCW Countryman получил в прошлом году. Работает она в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, разгоняя кроссовер до 100 км/ч за 5,1 секунды (максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч). Среди опций сохранилась адаптивная подвеска.


Европейские продажи обновленного JCW Countryman начнутся в ноябре, цены пока не озвучены.

 
 
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В мае этого Mini показала модернизированный кроссовер Countryman, а теперь семейство дополнено обновленной «горячей» версией с приставкой John Cooper Works.
 
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