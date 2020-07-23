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Мужчине, жестоко убившему старика и его дочь-инвалида в Могилевском районе, вынесли приговор

23.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина шел к родным в агрогородке Буйничи, но был пьян и ошибся адресом. Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомец ушел, но тот до смерти избил мужчину и его дочь руками, ногами и ножом. Через полгода после убийства суд вынес ему приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет TUT.BY.


Фото: sk.gov.by

Суд признал 57-летнего жителя Могилева виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. 83-летнему пенсионеру он нанес не менее 16 ударов руками, ногами, ножом и другим предметом. Его 47-летней дочери-инвалиду — не менее 14 ударов руками и ножом.

Мужчина получил 25 лет колонии в условиях усиленного режима. Его также будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Суд также постановил взыскать с него 60 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей — родственницы убитых.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.


Напомним, убийство произошло вечером 24 января этого года. 57-летний житель Могилева шел к родным в агрогородке Буйничи, но был пьян и ошибся адресом. Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомец ушел, но тот до смерти избил пенсионера и его дочь-инвалида руками, ногами и ножом.

После этого он выбежал на дорогу, остановил машину и попросил вызвать милицию. Выяснилось, что мужчина пил весь день, в том числе на могиле матери. Экспертиза показала, что, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, он понимал, что делает, и осознавал последствия своих действий.

Свою вину он признал полностью.
 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина шел к родным в агрогородке Буйничи, но был пьян и ошибся адресом. Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомец ушел, но тот до смерти избил мужчину и его дочь...
 
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