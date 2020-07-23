Президентская газета «СБ» просит беларусов приготовиться, что членов их семей «убьют свои же»

Источник материала: KYKY

Одиозный пропагандист Андрей Муковозчик написал для президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» новую колонку. На этот раз текст посвящен трем представительницам объединенного штаба – Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. Итак, давайте посмотрим, на какие публицистические шедевры расходуются наши налоги.

Муковозчик сравнивает жест штаба «пальчики-сердечко-кулачок» с нацистским приветствием «зиг хайль». Пугает читателя тем, что готовится революция, которую он называет «бабьим уличным бунтом». Автор также комментирует просьбу Вероники Цепкало к избирателям прийти на выборы 9 августа с белыми браслетами, чтобы показать, что сторонников перемен – большинство. «Белоцепкальные ленты. Звучит как стыдный диагноз, но самые дурные уже постят на своих страницах фото с бантиками и бинтиками. Если ничего под рукой нет – хоть прокладку на себя цепляй, думаю, они еще это предложат», – говорит Муковозчик. По его мнению, белый цвет выбран именно потому, что на нем особенно эффектно смотрится кровь, которую потом предъявят «западному зрителю».

Колумнист продолжает: «Поэтому хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь.

Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно – без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа – это альфа и омега. Никто вас, естественно, предупреждать не будет – наоборот, направят как раз туда, где погорячее. Поэтому лучше снимайте белое и готовьте черное».