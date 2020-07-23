Источник материала: Виртуальный Брест

Как информирует Брестский вестник , в Бресте вчера встретили молодежный поезд. Он стартовал 18 июля из Витебска в рамках проекта «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».





В составе едут около сотни юношей и девушек из разных уголков Беларуси. Это талантливые учащиеся, студенты, ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры. Маршрут огибает почти всю республику: Витебск – Шклов – Могилёв – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск.





Посещая города нашей страны, молодые люди побывают на знаковых объектах, созданных в независимой Беларуси, отдадут дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной, примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций госуправления, депутатами, лидерами общественных организаций.

В продолжение темы - репортаж СТВ:

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест

Молодежный поезд набирает свой ход по Беларуси. 22 июля брендированный состав прибыл на пути брестского вокзала – архитектурной жемчужины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Пассажиры молодежного поезда открывают для себя Беларусь. Позади уже половина пути: Витебск, Шклов, Могилёв, Гомель и Пинск.









Отправились в необычное путешествие по стране больше сотни юношей и девушек – талантливых и заявивших о себе: активисты, волонтеры, парламентарии.





Маргарита Яруцкая, пассажир молодежного поезда:

Такие невероятные, с такими эмоциями, с такой художественной частью, поэтому все в восторге абсолютно. Начало положено, мы зарядились энергией и спасибо огромное за это Бресту.

У пассажиров ровно день, чтобы стать своими в каждом пункте семидневного маршрута. Знакомство с Брестом началось в легендарной цитадели, здесь возложили цветы к Вечному огню.





Во все города молодежь привозит полотнище «Беларусь помнит». На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Впереди пассажиров молодежного поезда ждёт насыщенная программа – тренировка с чемпионом Беларуси «Динамо – Брест», открытие именной лавочки в Городском саду, открытый разговор с руководством области и города.

Следующим пунктом назначения станет Гродно. Завершится проект 25 июля в Минске.