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Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

23.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как информирует Брестский вестник, в Бресте вчера встретили молодежный поезд. Он стартовал 18 июля из Витебска в рамках проекта «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

В составе едут около сотни юношей и девушек из разных уголков Беларуси. Это талантливые учащиеся, студенты, ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры. Маршрут огибает почти всю республику: Витебск – Шклов – Могилёв – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск.

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

Посещая города нашей страны, молодые люди побывают на знаковых объектах, созданных в независимой Беларуси, отдадут дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной, примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций госуправления, депутатами, лидерами общественных организаций.

В продолжение темы - репортаж СТВ:

«Все в восторге абсолютно». Молодёжный поезд прибыл в Брест

Молодежный поезд набирает свой ход по Беларуси. 22 июля брендированный состав прибыл на пути брестского вокзала – архитектурной жемчужины Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

Пассажиры молодежного поезда открывают для себя Беларусь. Позади уже половина пути: Витебск, Шклов, Могилёв, Гомель и Пинск.

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

Отправились в необычное путешествие по стране больше сотни юношей и девушек – талантливых и заявивших о себе: активисты, волонтеры, парламентарии.

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

Маргарита Яруцкая, пассажир молодежного поезда:
Такие невероятные, с такими эмоциями, с такой художественной частью, поэтому все в восторге абсолютно. Начало положено, мы зарядились энергией и спасибо огромное за это Бресту.

У пассажиров ровно день, чтобы стать своими в каждом пункте семидневного маршрута. Знакомство с Брестом началось в легендарной цитадели, здесь возложили цветы к Вечному огню.

Мы узнали, что за активная молодёжь вчера "гудела" в Бресте, кто они и откуда

Во все города молодежь привозит полотнище «Беларусь помнит». На каждом лоскутке – имя и фамилия героя войны. Впереди пассажиров молодежного поезда ждёт насыщенная программа – тренировка с чемпионом Беларуси «Динамо – Брест», открытие именной лавочки в Городском саду, открытый разговор с руководством области и города.

Следующим пунктом назначения станет Гродно. Завершится проект 25 июля в Минске.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Как информирует Брестский вестник, в Бресте вчера встретили молодежный поезд. Он стартовал 18 июля из Витебска в рамках проекта «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». В...
 
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