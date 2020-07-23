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Пожар приближается к Афинам: жителей эвакуируют

23.07.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар приближается к Афинам: жителей эвакуируют

Мощный лесной пожар приближается к Афинам. В пригороде столицы Греции эвакуируют жителей. 

Огонь уже уничтожил несколько построек. На помощь спасателям брошена авиация. Пока ситуацию взять под контроль не удается. Зарево от пожара видно за десятки километров от эпицентра. Ситуацию осложняет сильный ветер. О пострадавших пока не сообщается.

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Мощный лесной пожар приближается к Афинам. В пригороде столицы Греции эвакуируют жителей.  Огонь уже уничтожил несколько построек. На помощь спасателям брошена...
 
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