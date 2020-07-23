Пожар приближается к Афинам: жителей эвакуируют

Источник материала: ОНТ

Мощный лесной пожар приближается к Афинам. В пригороде столицы Греции эвакуируют жителей.

Огонь уже уничтожил несколько построек. На помощь спасателям брошена авиация. Пока ситуацию взять под контроль не удается. Зарево от пожара видно за десятки километров от эпицентра. Ситуацию осложняет сильный ветер. О пострадавших пока не сообщается.

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