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IT-эксперт о блокировке интернета: Сделать это в Беларуси сложнее, чем в Китае, но проще, чем в России

23.07.2020 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время в соцсетях и комментариях на форумах часто встречается мнение, что власти Беларуси могут попытаться заблокировать интернет.

IT-эксперт о блокировке интернета: Сделать это в Беларуси сложнее, чем в Китае, но проще, чем в России

Tut.by спросил у Михаила Климарева, IT-эксперта из России, исполнительного директора некоммерческой организации «Общество защиты интернета», можно ли заблокировать интернет в Беларуси? 

Разговоры о возможной блокировке интернета в Беларуси начались после проблем со связью 19 июня — хотя тогда команда белорусской правозащитной организации Human Constanta не нашла доказательств спланированного масштабного шатдауна (в качестве причины назывались технические неполадки у оператора А1).

Впоследствии в Беларуси наблюдались перебои в работе мессенджера Telegram, а также VPN (Virtual Private Network или «виртуальная частная сеть» служит для создания туннеля между двумя компьютерами, по которому передается информация в зашифрованном виде; применяется не только для работы, но и позволяет пользоваться интернетом, сохраняя конфиденциальность). 

В те дни в соцсетях вновь начинали говорить о «тренировке блокировки», но подтверждений этой гипотезы специалисты не нашли.

Последний раз в Минске наблюдались проблемы со связью в месте массового скопления людей 19 июля, когда в парке Дружбы народов проходил агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Тогда в качестве объяснения приводилась высокая нагрузка на сеть (в шесть раз больше базового значения) в месте, где не предусмотрено большое скопление людей.

Напомним, что 13 июля МВД провело онлайн-конференцию, во время которой Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел, ответил на вопрос о том, возможно ли заблокировать Telegram в Беларуси.

— С технической точки зрения нельзя, а с информационной точки зрения просто глупо блокировать не только телеграм-каналы, но и какие-либо ресурсы. Почему? Интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. 

Но тем не менее в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам, — сообщил он.

«Из-за отключения интернета получается еще больший скандал, чем если бы кого-то избили»

Идеи, что в какой-то день в Беларуси все же «отключат интернет», продолжают упоминаться в Сети. Поэтому журналисты задали наиболее популярные вопросы российскому IT-эксперту Михаилу Климареву.

— Пожалуй, самый популярный вопрос: могут ли власти даже в теории заблокировать интернет в стране на какое-то время? Бывали ли примеры такого в других государствах?

— Да, такие примеры были, например, когда 1 января 2019 года в ДР Конго отключили интернет по всей стране после президентских выборов.

В России зафиксировано пару таких случаев — в Ингушетии в 2018 году и в Москве в 2019-м, когда был отключен только мобильный интернет в центре города.

В Индии и Пакистане это делается регулярно во время обострений конфликтов, Китай и Африка периодически тоже этим грешат. Подобные случаи зафиксированы в Иране и Ираке. Также бывают частичные шатдауны — отключение каких-либо больших ресурсов типа Facebook, Telegram, Instagram, YouTube на регулярной основе, как, например, в Казахстане.

Могут ли в теории заблокировать интернет в Беларуси? Думаю, да, скорее всего, временно и точечно (но не факт, что станут). Причем в Беларуси заблокировать интернет будет сложнее, чем в Китае, но проще, чем в России. 


У вас не так много операторов и есть монополия на трансграничную передачу трафика (право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств имеют два оператора электросвязи: «Белтелеком» и Национальный центр обмена трафиком. — Прим. TUT.BY). 

Хотя я уверен, что у вас есть «пиратские линии», потому что граница с Россией почти прозрачна, ну и свои каналы связи есть у некоторых организаций, например у «Транснефти».

Есть такое понятие, как индекс связности — это совокупное количество связей между отечественными и зарубежными автономными системами. Согласно ему, количество операторов в России, которые имеют так называемые прямые стыки с зарубежными операторами связи, около шести тысяч. 

А в Беларуси — чуть меньше сотни. Для сравнения, для Китая это число равно шести, а для Ирана — пяти.

Другой вопрос, зачем это вообще нужно. Как показывает практика, из-за отключения интернета получается еще больший скандал, чем если бы кого-то избили. Плюс это отражается на бизнесе и на работоспособности всей инфраструктуры. В Москве, например, во время шатдауна останавливались даже лифты.

— Хорошо, а могут ли на некоторое время «обрушить» Telegram? Ведь в России это не удалось сделать.

— Если в Беларуси и заблокируют Telegram, то ненадолго. Как показывает практика, в таком случае быстро поднимаются прокси-серверы, которые помогают обходить блокировку.

Но в России действительно могли бы заблокировать Telegram, если бы не гражданское общество, которое боролось за доступность мессенджера в стране. Если белорусы станут этому противодействовать, то заблокировать Telegram не удастся.

Отмечу, что Telegram может падать и сам по себе, как и любой сервис, — это можно отслеживать на сайте Downdetector.

— Также не так давно нам сообщили о кратковременном сбое VPN. Тогда в соцсетях решили, что это «тренировка блокировки».

— Насколько нам известно, тогда были прерваны сессии VPN «второго уровня», то есть «операторского класса» — когда операторы договариваются друг с другом и трафик передается с заранее оговоренными параметрами. Проще говоря, есть VPN для частных лиц, а есть VPN для больших организаций. И тогда «поломался» VPN как раз для больших организаций.

Что именно произошло, мы не знаем, но можем догадываться, что возникли какие-то технические проблемы. Например, могло «упасть» оборудование — «железо» имеет свойство ломаться.

«Информационная блокада в XXI веке, да еще и в центре Европы, невозможна»

— Частый вопрос: почему может ухудшаться и пропадать мобильная связь во время акций и митингов в городе?

— Скорее всего, большая нагрузка на сеть. Искусство инженеров заключается в том, чтобы за приемлемые деньги давать связь нужного качества. Так, в России операторы связи специально усиливают свои сети в тех местах, где есть потенциальная возможность сбора множества людей.

Проблемы со связью могут наблюдаться даже во время проведения санкционированных массовых мероприятий, например парада или большого концерта. Тогда к месту скопления людей пригоняют передвижные базовые станции мобильной связи, которые увеличивают емкость сетей. Но даже со всеми этими усилениями связь все равно лагает — потому что есть ограничения по емкости. 

Радиочастотный ресурс ограничен. Собственно, идея строить сети пятого поколения связана с тем, что 4G уже не справляется. Бывают моменты, когда пользователи просто забивают все каналы связи.

В таком случае людям нужно каким-то образом скоординироваться и, если интернет работает плохо, постараться перестать стримить, не отправлять большие файлы и перейти исключительно на текстовое общение. 

Допустим, все знают, что когда на том же проспекте Сахарова в Москве проходят митинги, сеть в любом случае ляжет. Поэтому организаторы стараются призвать, чтобы информацию распространяли именно текстом, и заранее строят дополнительные мобильные устройства, например, ставят несколько модемов, приходят пораньше, чтобы занять полосу, платят дополнительные деньги оператору связи, делают радиомосты с соседних домов. 

Есть много всяких приемов, чтобы обеспечить качество интернет-трансляций с места событий.

— Есть ли корреляция между работой звонков и мобильного интернета? Означают ли сбои в работе интернета то, что позвонить тоже не получится?

— Этот механизм — технико-социально-экономический: если люди не могут общаться через мессенджер, то все переходят на звонки и отправку СМС. Соответственно, и эти сети тоже перегружаются, из-за чего нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение.

Как правило, если этот участок земли рассчитан, чтобы на нем находилось 700 человек в час, а на него пришли семь тысяч, естественно, оборудование не будет справляться в любом случае.

— В своем телеграм-канале «ЗаТелеком» вы говорили, что использование «глушилок» в городе неэффективно. Можете пояснить почему?

— «Глушилки» — военные технологии. А использование военных технологий в мирном городе чревато по определению.

Идея глушения (jamming) заключается в том, что в частоте, которая предназначена для передачи «полезного» сигнала, создается точно такой же сигнал, который создает помехи. Однако помехи могут возникать не только от «глушилок», но и от других устройств, от того же телефона неподалеку. И потому радиосети от таких помех умеют успешно защищаться.

Конечно, если задача — что-то сломать, это выполнить легче, чем построить. Но такая задача потребует большого расхода энергии и большого количества антенн, плюс будет ограниченный радиус действия — ведь мощность переноса энергии обратно пропорциональна расстоянию.

Поэтому если устройство РЭБ (радиоэлектронной борьбы) включить в городе, то в определенном радиусе ляжет вся радиосвязь. То есть из строя могут выйти и гражданские системы связи, в том числе и те, которые обеспечивают базовую инфраструктуру города — а это чревато технологическими авариями, о которых никто даже не подозревает. Это словно выстрелить из танка в городе.

Не думаю, что кто-то будет использовать технологию «глушилок» в городе, потому что она бесполезна. Эффективнее просто приказать операторам связи отключить связь. Как, например, было в одной из провинций Камеруна, где доступ к интернету блокировался с перерывами с января 2017-го по март 2018-го.


— Может ли Беларусь пойти по сценарию «автономного интернета»?

— Пойти по сценарию автономного интернета Беларусь, конечно, может, но дойти до конца — нет.

Создать действительно автономный интернет в XXI веке невозможно в связи с тем, что экономические связи внутри одной страны тоже невозможны. У нас есть самолеты и поезда, мы качаем нефть, покупаем вещи на AliExpress и так далее. И если мы будем обосабливать интернет, то прекратим международное общение и международную торговлю.

До победного завершения не смог дойти никто — даже Северная Корея. Как мне рассказывали ребята оттуда, там протаскивают флешки через границу или же пользуются мощными Wi-Fi-роутерами, которые стоят на границе Китая и повернуты в сторону Северной Кореи.

Информационная блокада в XXI веке, да еще и в центре Европы, невозможна. В Беларуси это точно не получится.
 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время в соцсетях и комментариях на форумах часто встречается мнение, что власти Беларуси могут попытаться заблокировать интернет.
 
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