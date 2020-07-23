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В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир
23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир.
По предварительной информации: около 15:40 часов 45-летний житель Ивановского района управлял автомобилем «Ауди 80», не имея права управления.
Двигаясь по автодороге H-477 «д.Переруб – д.Пешково», не справился с управлением автомобиля, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, госпитализированы. Проводится проверка.
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В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир. По предварительной информации: около 15:40 часов 45-летний житель Ивановского района управлял...
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