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В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир

23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир.

В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир

По предварительной информации: около 15:40 часов 45-летний житель Ивановского района управлял автомобилем «Ауди 80», не имея права управления.

Двигаясь по автодороге H-477 «д.Переруб – д.Пешково», не справился с управлением автомобиля, съехал в левый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, госпитализированы. Проводится проверка.

 
 
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  В Ивановском районе пострадал водитель-бесправник и его пассажир. По предварительной информации: около 15:40 часов 45-летний житель Ивановского района управлял...
 
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