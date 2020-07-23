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ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» в заключительном туре чемпионата России по футболу

23.07.2020 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился футбольный чемпионат России. В заключительном туре ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» – 2:0.

Мячи у армейцев забили Георгий Щенников и Иван Обляков. Но команде белорусского тренера это не помогло подняться выше четвертого места в турнирной таблице. А третью позицию и место в квалификации Лиги чемпионов получил «Краснодар», за который выступает защитник сборной Беларуси Александр Мартынович. Краснодарцы дома разгромили «Ахмат» – 4:0.

ЦСКА сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы. Чемпионом России стал «Зенит». Вторым финишировал «Локомотив». Вылетели из Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

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Завершился футбольный чемпионат России. В заключительном туре ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» – 2:0. Мячи у армейцев забили Георгий Щенников и Иван...
 
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