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ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» в заключительном туре чемпионата России по футболу
Источник материала: ОНТ
Завершился футбольный чемпионат России. В заключительном туре ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» – 2:0.
Мячи у армейцев забили Георгий Щенников и Иван Обляков. Но команде белорусского тренера это не помогло подняться выше четвертого места в турнирной таблице. А третью позицию и место в квалификации Лиги чемпионов получил «Краснодар», за который выступает защитник сборной Беларуси Александр Мартынович. Краснодарцы дома разгромили «Ахмат» – 4:0.
ЦСКА сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы. Чемпионом России стал «Зенит». Вторым финишировал «Локомотив». Вылетели из Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».
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Завершился футбольный чемпионат России. В заключительном туре ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл «Тамбов» – 2:0. Мячи у армейцев забили Георгий Щенников и Иван...
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