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Клишевич о распределении: «Сегодня пол-Европы хотело бы, если не вся, иметь такие социальные гарантии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И так по многим другим направлениям работаем. Поэтому здесь тоже нам нужно посмотреть, может быть, пересмотреть нашу систему социальной поддержки, в том числе и молодёжи, не с точки зрения сократить, а сделать так, чтобы человек понимал, что это благо. И в том числе, конечно же, имел выбор: не хочешь – не делай. Не иди и смотри, и потом сравнивай, куда ты попал. Но это жизнь человека, это судьба человека. Если он выбор сделал неправильный, он опять же, как всегда у нас, по традиции, будет винить государство, что государство ему не помогло сделать правильный выбор.
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Клишевич о распределении: «Сегодня пол-Европы хотело бы, если не вся, иметь такие социальные гарантии»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Сергей Клишевич:...
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