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Бесправник на Audi врезался в дерево в Ивановском районе - пострадали два человека

23.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 22 июля в Ивановском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По предварительной информации, 45-летний водитель Audi 80 двигался по трассе H477 Переруб — Пешково, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем.

 
 
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