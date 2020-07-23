Бесправник на Audi врезался в дерево в Ивановском районе - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 22 июля в Ивановском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По предварительной информации, 45-летний водитель Audi 80 двигался по трассе H477 Переруб — Пешково, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем.