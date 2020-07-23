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Бесправник на Audi врезался в дерево в Ивановском районе - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 22 июля в Ивановском районе. Об этом
По предварительной информации, 45-летний водитель Audi 80 двигался по трассе H477 Переруб — Пешково, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем.
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Аварии произошла днем 22 июля на трассе H477.
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