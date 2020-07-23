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В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом

23.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Масштабная спецоперация разворачивается в украинской Полтаве. Неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом

По предварительным данным, правоохранители пытались задержать злоумышленника за угон транспортного средства, однако подозреваемый оказал сопротивление и захватил одного из патрульных.   

В Полтаве неизвестный захватил заложника и угрожает взрывом

Переговорщикам удалось убедить мужчину заменить рядового сотрудника на начальника уголовного розыска. После этого им предоставили машину, и сейчас злоумышленник вместе с заложником передвигаются по городу в сопровождении правоохранителей.   

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Новости Украины. Масштабная спецоперация разворачивается в украинской Полтаве. Неизвестный мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать...
 
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