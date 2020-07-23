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Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

23.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О них говорят – элита современной армии. День десантников и сил специальных операций готовится отметить Беларусь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

С момента, когда десантировались первые солдаты, прошло 90 лет. Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. По традиции, День ВДВ отметят с размахом в первые выходные августа.

Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

В Минске программа включает в себя десантирование из вертолёта на землю и в акваторию реки Свислочь, показательные занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Удивят и вальсом машин на воде, выставкой техники и вооружения, а также формой одежды.

Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы показываем отдельно то новое вооружение, которое есть, совершенно новую форму одежды. Для молодых ребят мы будем проводить спортивные соревнования и вручать призы, специально тут сделано для них. Там же будет разыгран боевой эпизод, будет показано мероприятие рукопашного боя, в комплексе увязано с этим боевым эпизодом. Будет десантирование на эту площадь, на воду, показ и применение боевых пловцов. Ну и там же мы покажем вальс БТРов на воде. Вот это будет в комплексе. Мы планируем это мероприятие, где-то полтора-два часа мы в полном объеме покажем. Поэтому приглашаем всех.

Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?

2 августа праздничные мероприятия также пройдут в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.

Люди в материале: Вадим Денисенко

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. О них говорят – элита современной армии. День десантников и сил специальных операций готовится отметить Беларусь,  сообщили в программе...
 
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