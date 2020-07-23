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Вальс БТРов на воде. Куда сходить на День ВДВ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О них говорят – элита современной армии. День десантников и сил специальных операций готовится отметить Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента, когда десантировались первые солдаты, прошло 90 лет. Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. По традиции, День ВДВ отметят с размахом в первые выходные августа.
В Минске программа включает в себя десантирование из вертолёта на землю и в акваторию реки Свислочь, показательные занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов. Удивят и вальсом машин на воде, выставкой техники и вооружения, а также формой одежды.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
2 августа праздничные мероприятия также пройдут в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.
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Новости Беларуси. О них говорят – элита современной армии. День десантников и сил специальных операций готовится отметить Беларусь, сообщили в программе...
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