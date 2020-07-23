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Прямая телефонная линия с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
23.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
1 августа 2020 года прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Николаевич ПОЛИЩУК (начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Звоните с 9.00 до 12.00 по номеру 8(0222) 72-31-00.
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1 августа 2020 года прямую телефонную линию проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Николаевич ПОЛИЩУК (начальник...
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