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25 лет усиленного режима - приговор для обвиняемого в убийстве старика и его дочери-инвалида

23.07.2020 21:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Жителю Могилева, жестоко убившему старика и его дочь-инвалида, вынесен приговор. Суд признал подсудимого виновным, вердикт Фемиды - 25 лет усиленного режима. Свою вину 57-летний мужчина полностью признал. 

Также фигуранта принудительно будут лечить от хронического алкоголизма - именно в пьяном угаре могилевчанин и совершил двойное убийство. Подробности у Владимира Королева

Эти кадры сделаны несколько дней назад. Подсудимый просит прощения у суда и потерпевших за свои деяния. 24 января житель Могилева был на могиле своей матери в агрогородке Буйничи. Мужчина признается: в этот день много выпил, шел к родным в гости, но по ошибке зашел в чужой дом. Хозяин потребовал, чтобы незнакомец ушел, и тут началось нечто страшное. 

Ольга Алданова, родственница жертв преступления: "Отца без лица мы хоронили, сестра изуродованная, буквально по кусочкам мы собрали. Он 6 раз сидел. 6 раз человека пытались исправить. И вот его финал. Я считаю, что это финал его жизни".  

Хозяину дома, 83-летнему пенсионеру, нападавший нанес  не менее 16 ударов - бил руками, ногами, ножом и всем, что попадалось. Его 47-летней дочери - инвалиду второй группы - досталось не меньше. Криминалисты насчитали 14 ударов руками и ножом. 

Василий Анискин, заместитель начальника УГКСЭ по Могилевской области: "При исследовании трупа мужчины выявлены обширные раны шеи, с повреждением трахеи, пищевода, открытая ЧМТ. И закрытая ЧМТ с переломами ребер. При исследовании трупа женщины установлена обширная резаная рана шеи с повреждение трахеи, пищевода и сосудов шеи, сопровождавшаяся обильными кровотечениями".  

После бойни мужчина выбежал на дорогу, остановил машину и попросил вызвать милицию. Впоследствии экспертиза показала, что, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, фигурант понимал, что делает, и осознавал последствия своих действий. Свою вину мужчина полностью признал. 

Наталья Лобачова, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области: "Предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, в совершении умышленного убийства двух лиц. Одно из которых являлось потерпевшим из хулиганских побуждений с особой жестокостью. Сторона обвинения ориентировала суд на назначение обвиняемому максимального наказания - 25 лет усиленного режима". 

Суд полностью встал на сторону обвинения и признал подсудимого  виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью и из хулиганских побуждений. Помимо 25 лет колонии усиленного режима, его принудительно будут лечить от хронического алкоголизма. Фемида также постановила взыскать с  нападавшего 60 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей - родственницы убитых. Впрочем, женщина, не согласна с таким решением. 

Ольга Алданова, родственница жертв преступления: "Это мои родные, я просто считаю, что объективно будет только смертная казнь. За такие деяния 2 человека, больные престарелые люди, которые заведомо не могли никакого отпора дать. Обстоятельства этого дела очень серьезные, страшные". 

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Жителю Могилева, жестоко убившему старика и его дочь-инвалида, вынесен приговор. Суд признал подсудимого виновным, вердикт Фемиды - 25 лет усиленного режима. Свою...
 
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