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Полуторогодовалый мальчик прогуливался по Смолевичам, пока мама спала

23.07.2020 21:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Нашли возле железной дороги в Смолевичах. Полуторагодовалый мальчишка в белье и носочках разгуливал по окрестностям, пока его искала обеспокоенная мать. Известно, в дежурную часть Смолевичского РОВД поступило сообщение от местных жителей, которые возле станции  "Заречное" нашли маленького ребенка. На место выехала милиция. И уже инспектор ИДН Полина Горлач нашла маму. Растерянная женщина  сама искала сына. Она рассказала, что проводила мужа на работу, закрыла входную дверь на один замок в виде защелки и уснула вместе с сыном. А мальчик проснулся, без труда открыл дверь квартиры и вышел на улицу. Судя по всему, ребенок направился в сторону железной дороги, где его и нашли  местные жители. В милиции отметили, что мальчик живет в благополучной семье, но, видимо, очень любознательный и самостоятельный.
 
 
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Нашли возле железной дороги в Смолевичах. Полуторагодовалый мальчишка в белье и носочках разгуливал по окрестностям, пока его искала обеспокоенная мать. Известно,...
 
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