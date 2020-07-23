По всей стране будет организован комплекс профилактических мероприятий, направленых на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения,- сообщила инспектор ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова.

Сотрудники ГАИ будут ориентированы на несение службы в усиленном режиме. Под особый контроль будут взяты места массового отдыха, увеселительные заведения, объекты торговли, работающие в круглосуточном режиме.

«В предупреждение ДТП велика роль очевидцев происходящего. Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить «горячую голову» от поездки или спрятать ключи от транспортного средства. Любой гражданин, видя пьяного за рулём, может сообщить об этом в милицию по телефону 102. В ваших силах остановить беду».

Всего за истёкший период 2020 года по вине нетрезвых водителей на территории Смолевичского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 9 получили ранения.