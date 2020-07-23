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Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»

23.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор ОАО «Парохонское» Владимир Хроленко посетил ОАО «Кузлитмаш» и встретился с трудовым коллективом. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала помощник сенатора Светлана ЛЁЛЯ.


Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»
В актовом зале станкостроительного предприятия парламентарий выступил с акцентом на социально-экономическом развитии Пинского района, в частности на сельском хозяйстве, на долю которого сегодня приходится 8,3% валовой продукции в аграрном секторе Брестской области. Владимир Федорович отметил, что по итогам пяти месяцев текущего года в районе отсутствуют сельскохозяйственные организации, получившие убытки по конечному финансовому результату. Кроме того, обсудили общественно-политическую ситуацию в стране.


Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»
В ходе открытого диалога работники завода получили разъяснения по злободневным темам. Три вопроса сенатор взял на личный контроль. Обращения коснулись отсутствия канализации в частном секторе, содержания дорог и приобретения жилого дома в Пинском районе с правом последующего выкупа.


Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»


Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»

В рамках встречи Владимир Хроленко посетил производственные цеха предприятия, ознакомился с выпускаемой продукцией: кузнечно-прессовым и литейным оборудованием, сельскохозяйственной (почвообрабатывающей) техникой. Директор ОАО «Кузлитмаш» Сергей Никифорович рассказал, что сегодня для стабилизации финансового положения и компенсации потерь объёмов промышленного производства, в связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией, ОАО «Кузлитмаш» прорабатывает все возможности наращивания объемов производства с целью повышения доли новых альтернативных направлений, востребованных на внутреннем и внешнем рынках.

— Мы освоили производство траншейных крепей для строительных организаций (за первое полугодие 2020 года выпущено 14 комплектов строительных крепей разных модификаций), производство металлоконструкций для возведения объектов строительства, роликов для конвейерных систем и многофункциональных ковшей для погрузчиков MANITOU. Кроме того, развиваем производство продукта основного профиля — кузнечно-прессового оборудования путём обновления линейки с учётом запросов современного рынка, — отметил директор завода.

Напомним, с 2012 года «Кузлитмаш» включен в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с управляющей компанией холдинга Открытым акционерным обществом «БЕЛАЗ». На пинском заводе сегодня работает 648 человек.


Владимир Хроленко встретился с трудовым коллективом ОАО «Кузлитмаш»

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко оценил высокий уровень производства и технологических возможностей, пригласил руководство завода с ответным визитом в ОАО «Парохонское»:

— Любое предприятие — это как маленькое государство, где главный приоритет — люди и их благосостояние. Сейчас непростое время для многих организаций, но важно не опускать руки, ведь, как известно, труд побеждает все, — отметил сенатор.

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