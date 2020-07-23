Почему не стоит ждать, пока будущее прояснится. А действовать прямо сейчас

Источник материала: Ежедневник

фото: liwli.ru

Известный маркетолог и писатель Дэн Вальдшмидт объясняет, почему для достижения успеха недостаточно ни ума, ни влияния, ни денег.

Ничто не заменит усилия.

Ни работа с умом. Ни более быстрая работа. Ни влияние, ни деньги или образование.

Усилие — это кислород вашей мечты. Без него вы задыхаетесь. Все, что вас волнует, умирает.

В последнее десятилетие стало модным говорить о работе так, будто при определенных условиях ее можно избежать. Говорят, если у вас лучше знания или больше денег, вам можно меньше трудиться. Вам не нужно бороться, сражаться или потеть, если ваше образование или родословная дает вам некий статус.

И хотя в глубине души вы знаете, что такое мышление нелепо, порой вам кажется, что вы, возможно, что-то упускаете. Особенно в пылу битвы. Особенно когда кажется, что мир сжимается вокруг вас.

В эти моменты стресса и хаоса вы оглядываетесь вокруг и спрашиваете себя, почему вы оказались в такой ситуации и что сделали неправильно.

И вслед за этой мыслью вы начинаете задаваться вопросами, чего вы не знаете.

Возможно, если бы вы купили этот курс, рекламируемый в Facebook, вам было гораздо проще зарабатывать деньги.

Возможно, если бы вы купили ту книгу, сходили на семинар или записались к коучу, вы бы раскрыли в себе способность восстанавливаться после стресса из-за неопределенности и страха, что вы не справитесь.

Позвольте мне сэкономить ваше время и деньги с помощью простого наблюдения.

Ничто не заменит усилия. Ничто. Усилие — это великий уравнивающий механизм вселенной.

Самый умный, самый образованный человек на планете выглядит дураком, если не прикладывает усилия, чтобы использовать это образование. С другой стороны, мы все знаем довольно много богатых, успешных людей, которые выглядят маргиналами.

Что делает каждого человека тем, кто он есть, так это его отношение к усилиям и усердию.

Когда вы воспринимаете усилие как свою суперсилу, то автоматически считаете, что оно требуется для достижения мечты.

Вы понимаете, что судьба, к которой стоит стремиться, требует огромных усилий.

Вы не удивлены и не шокированы. Вы не останавливаетесь и не спрашиваете вселенную о том, почему жизнь так трудна.

Вы ничего не ожидаете. Ни передышки. Ни даже честного шанса.

Вам не нужно ничего из этого, когда вы прикладываете усилия. Потому что именно это отличает вас от всех остальных.

Пока они спотыкаются в поисках ясности, вы прикладываете усилия, чтобы ее найти.

Штука вот какая. Вас учили, что если знать, какой план — правильный, и если приложить усилия к его выполнению, то можно осуществить все свои мечты. И конечно, это неплохой способ прожить свою жизнь, когда все ясно, и вы без ограничений вкладываете душу во что-то.

Но проблема в том, что вы не знаете, что делать. У вас нет плана. Вы не видите путь.

Усилие не проистекает из ясности. Все наоборот. Ясность вырастает из плодородных усилий.

Вы двигаетесь, растете и крепнете. Спотыкаетесь. Мужественно встречаете неизвестность, зная, что бездействие — это не ответ. Ожидание — это не ответ. Надежда, что все волшебным образом получится, тоже не может быть ответом.

Нет. Ответ — это усилие. Вы продвигаетесь вперед минута за минутой, день за днем.

Не потому, что вы недостаточно умны, чтобы знать, что делать дальше. А потому, что вы знаете, что ничто не заменит усилия.

Итак, просыпаясь каждый день, вы знаете, что невозможно вершить судьбу с помощью маленьких жестов.

Чтобы достичь того, чего вы хотите, чего бы то ни было, вам придется держать спину под волнами сопротивления и тянуть себя вперед — шаг за шагом, шаг за шагом, — пока вы не подниметесь на вершину горы своей мечты.

Поднимайтесь, друг мой. Поднимайтесь.

danwaldschmidt.com, перевод Идеономики