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«Прожить одну жизнь – спасти тысячи»: белорусские спасатели готовятся встретить профессиональный праздник

23.07.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Прожить одну жизнь – спасти тысячи»: белорусские спасатели готовятся встретить профессиональный праздник

«Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Чтобы выполнить эту задачу, сотрудникам МЧС приходится не только тушить масштабные пожары, но и выручать из беды домашних животных. Суть в двух словах: небезразличие и желание помогать. Это когда «моя хата» – не с краю! А возможности дают методы, тренировка и техника. И с каждым годом они обновляются – результаты за последний период покажем в цифрах, историях и лицах.


В феврале они разворачивали «куб жизни» перед столичной многоэтажкой, в марте извлекали автомобиль из стены торгового центра, а в июне тушили пожар на тракторном заводе – и это лишь несколько остросюжетных историй спасения, главные герои которых храбрые, но скромные сотрудники МЧС. Триста человек в сорока подразделениях по всему городу ежедневно заступают на службу, чтобы помогать в беде нам… и нашим питомцам.

Александр Черноусик, начальник Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска: «Автолюбитель подходит к своему автомобилю. И что-то там непонятное под капотом происходит. Видит – там котёнок, достать невозможно никак самостоятельно. Обращается в службу 101. Если нет боевых выездов – приезжаем, помогаем».

Для сотрудников МЧС нет плохой погоды или неподходящего времени суток. В  нынешнем году они осуществили уже около 4000 выездов по одному только Минску. Механизм действий во время пожаров, аварий на дорогах или поисков людей в водоёмах отлажен и работает как часы, хоть и в каждом случае – индивидуальный подход. Перед спасателями то и дело ставятся новые задачи.

Александр Черноусик, начальник Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска: «Каждый год мы сталкиваемся с различными чрезвычайными ситуациями, изучаем опыт зарубежных коллег. Пытаемся отработать на занятиях и успешно внедряем, конечно же, в боевой работе». 

В 2020-м обновился и автопарк. Автомобили быстрого реагирования – они первыми прибывают на место происшествия. Автоцистерны подачи воды, а также техника особого назначения – теперь исключительно отечественного производства.

А ещё в этом году красивая дата – у международных соревнований за звание сильнейшего пожарного-спасателя, которые проводятся в Минске в День города. Пять непростых этапов на пути к финишу обычно проходят около 150 человек из всех уголков нашей страны. У команды столичных сотрудников МЧС немало и международных медалей, хотя, безусловно, лучшей награды, чем спасённые жизни, быть не может.

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Теги: Минск
 
 
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«Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Чтобы выполнить эту задачу, сотрудникам МЧС приходится не только тушить масштабные пожары, но и выручать из беды домашних...
 
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