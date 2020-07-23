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«Прожить одну жизнь – спасти тысячи»: белорусские спасатели готовятся встретить профессиональный праздник
Источник материала: ОНТ
«Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Чтобы выполнить эту задачу, сотрудникам МЧС приходится не только тушить масштабные пожары, но и выручать из беды домашних животных. Суть в двух словах: небезразличие и желание помогать. Это когда «моя хата» – не с краю! А возможности дают методы, тренировка и техника. И с каждым годом они обновляются – результаты за последний период покажем в цифрах, историях и лицах.
В феврале они разворачивали «куб жизни» перед столичной многоэтажкой, в марте извлекали автомобиль из стены торгового центра, а в июне тушили пожар на тракторном заводе – и это лишь несколько остросюжетных историй спасения, главные герои которых храбрые, но скромные сотрудники МЧС. Триста человек в сорока подразделениях по всему городу ежедневно заступают на службу, чтобы помогать в беде нам… и нашим питомцам.
Для сотрудников МЧС нет плохой погоды или неподходящего времени суток. В нынешнем году они осуществили уже около 4000 выездов по одному только Минску. Механизм действий во время пожаров, аварий на дорогах или поисков людей в водоёмах отлажен и работает как часы, хоть и в каждом случае – индивидуальный подход. Перед спасателями то и дело ставятся новые задачи.
В 2020-м обновился и автопарк. Автомобили быстрого реагирования – они первыми прибывают на место происшествия. Автоцистерны подачи воды, а также техника особого назначения – теперь исключительно отечественного производства.
А ещё в этом году красивая дата – у международных соревнований за звание сильнейшего пожарного-спасателя, которые проводятся в Минске в День города. Пять непростых этапов на пути к финишу обычно проходят около 150 человек из всех уголков нашей страны. У команды столичных сотрудников МЧС немало и международных медалей, хотя, безусловно, лучшей награды, чем спасённые жизни, быть не может.
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«Прожить одну жизнь – спасти тысячи»: белорусские спасатели готовятся встретить профессиональный праздник
«Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Чтобы выполнить эту задачу, сотрудникам МЧС приходится не только тушить масштабные пожары, но и выручать из беды домашних...
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