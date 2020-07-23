ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минск привезли новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback

23.07.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года на белорусский рынок вышло новое поколение кроссовера Минск. Цены будут начинаться от 30 тысяч евро">Audi Q3, а теперь до нас добралась и его купеобразная версия с приставкой Sportback.


Как и стандартный Q3, в Беларуси Q3 Sportback будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей TSI — объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2 л (180 л.с.). Визуально версия Sportback от исходного Q3 отличается иным рисунком восьмиугольной решеткой радиатора (она забрана в сетку) и формой задних стоек кузова — для придания купейного профиля они завалены сильнее. Длина достигает 4,5 м, а высота — 1,56 м, колесная база насчитывает 2,68 м


В «базе» Q3 Sportback располагает светодиодными фарами, подогревом передних сидений, зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, датчиками света и дождя, кожаным рулем, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 8,8 дюйма, цифровой приборкой с 10,25-дюймовым экраном, системой Audi Drive Select и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.


Поставляемым в Беларусь кроссоверам доступен и пакет S-Line, который включает контрастную окраску кузова, решетку радиатора черного цвета, окантовку боковых воздухозаборников спереди матового серого цвета, декоративные алюминиевые накладки на пороги с подсветкой и 18-дюймовые диски. В списке опций есть также матричные фары (Matrix LED) с динамическими указателями поворота, спортивные сиденья, отделка салона алькантарой, камера заднего вида и многое другое.


Новинка уже доступна в «Audi Центр Минск», где также можно уточнить и стоимость Q3 Sportback.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлого года на белорусский рынок вышло новое поколение кроссовера Audi Q3, а теперь до нас добралась и его купеобразная версия с приставкой Sportback.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика