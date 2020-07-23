В Минск привезли новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года на белорусский рынок вышло новое поколение кроссовера Минск. Цены будут начинаться от 30 тысяч евро">Audi Q3, а теперь до нас добралась и его купеобразная версия с приставкой Sportback .





Как и стандартный Q3, в Беларуси Q3 Sportback будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей TSI — объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2 л (180 л.с.). Визуально версия Sportback от исходного Q3 отличается иным рисунком восьмиугольной решеткой радиатора (она забрана в сетку) и формой задних стоек кузова — для придания купейного профиля они завалены сильнее. Длина достигает 4,5 м, а высота — 1,56 м, колесная база насчитывает 2,68 м





В «базе» Q3 Sportback располагает светодиодными фарами, подогревом передних сидений, зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, датчиками света и дождя, кожаным рулем, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 8,8 дюйма, цифровой приборкой с 10,25-дюймовым экраном, системой Audi Drive Select и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.





Поставляемым в Беларусь кроссоверам доступен и пакет S-Line, который включает контрастную окраску кузова, решетку радиатора черного цвета, окантовку боковых воздухозаборников спереди матового серого цвета, декоративные алюминиевые накладки на пороги с подсветкой и 18-дюймовые диски. В списке опций есть также матричные фары (Matrix LED) с динамическими указателями поворота, спортивные сиденья, отделка салона алькантарой, камера заднего вида и многое другое.





Новинка уже доступна в «Audi Центр Минск», где также можно уточнить и стоимость Q3 Sportback.