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Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений в Китае
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за проливных дождей и сильных наводнений. Об этом сообщили в
Белорусский лидер отметил: это известие в Беларуси восприняли c глубокой болью и сочувствием.
Александр Лукашенко предложил помощь белорусского государства в преодолении последствий, которые вызвали погодные условия.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений в Китае
Президент Беларуси направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными...
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