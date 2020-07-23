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Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений в Китае

23.07.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений в Китае

Президент Беларуси направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за проливных дождей и сильных наводнений. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Белорусский лидер отметил: это известие в Беларуси восприняли c глубокой болью и сочувствием.

Александр Лукашенко предложил помощь белорусского государства в преодолении последствий, которые вызвали погодные условия.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными...
 
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