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Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мобильный сервис «Голосую» представили 23 июля студенты БГУИР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодёжная инициатива поможет исполнить гражданский долг проще.
Это новая версия приложения, в ней учтены пожелания избирателей. Здесь можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты, их предвыборными программами.
Узнать свой избирательный участок, его контакты и даже проложить к нему маршрут. Дополнено приложение вкладкой «Новости». Мобильный сервис уже доступен. Он бесплатный, его можно установить на любой смартфон.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
По завершению избирательной кампании сервис продолжит работу: расскажет о депутатах парламента. В режиме онлайн можно будет обратиться к народным избранникам. Студенты тоже не упустили возможность задать вопросы председателю Центризбиркома о ходе электоральной кампании.
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Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую»
Новости Беларуси. Мобильный сервис «Голосую» представили 23 июля студенты БГУИР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодёжная инициатива поможет...
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