Военнослужащие сил специальных операций готовятся отметить 90 лет

Источник материала: ОНТ

Военнослужащие сил специальных операций готовятся масштабно отметить свой юбилей. В этом году ВДВ – 90 лет.

Впервые по такому случаю публике покажут выставку современной военной техники и вооружения. Новые БТРы, противотанковые пусковые установки, легкобронированные автомобили. В программе также боевое шоу, десантирование в Свислочь. И такого тоже ещё не было – вальс бронетранспортеров на воде.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси: «То, что мы вам показывали танцы на суше, – это уже пройденный этап. А то, что будут фигуры высшие крутиться на воде – это будет очень интересно. Для молодых ребят мы будем проводить спортивные соревнования на призы. Для них также будут разыгран боевой эпизод, показано мероприятие рукопашного боя в комплексе, будут исполнены песни».



Торжества – 1 августа, а на заметку автомобилистам – уже в это воскресенье в 18:00 военная техника отправится в столицу. Движение на некоторых участках будет ограничено.

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