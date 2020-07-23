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Военнослужащие сил специальных операций готовятся отметить 90 лет
Источник материала: ОНТ
Военнослужащие сил специальных операций готовятся масштабно отметить свой юбилей. В этом году ВДВ – 90 лет.
Впервые по такому случаю публике покажут выставку современной военной техники и вооружения. Новые БТРы, противотанковые пусковые установки, легкобронированные автомобили. В программе также боевое шоу, десантирование в Свислочь. И такого тоже ещё не было – вальс бронетранспортеров на воде.
Торжества – 1 августа, а на заметку автомобилистам – уже в это воскресенье в 18:00 военная техника отправится в столицу. Движение на некоторых участках будет ограничено.
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Военнослужащие сил специальных операций готовятся масштабно отметить свой юбилей. В этом году ВДВ – 90 лет. Впервые по такому случаю публике покажут выставку...
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