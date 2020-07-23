ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Союз журналистов России предупредил и ответил на угрозу Лукашенко выдворять иностранные СМИ

23.07.2020 19:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации. Об этом «Газете.Ru» заявил глава организации Владимир Соловьев.


Один из высланных из Беларуси. Корреспондент НТВ Павел Селин показывает свой паспорт с отметкой о депортации из окна вагона перед отъездом из Минска вечером 28 июня 2003 года. Фото: bymedia.net

«Мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки. Если такое произойдет, мы будем обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями. Мы руководствуемся очень простым понятием: если журналист каким-то образом нарушил закон страны, в которой он работает, то тогда уже возможно рассматривать меры против него. Если он ничего не нарушил и выполняет свой долг, то наказывать его нельзя», — сказал он.

Соловьев добавил, что не замечает в публикациях российских СМИ о президентской кампании в Беларуси призывов к массовым беспорядкам.

«Я таких призывов не замечаю, у каждого свое восприятие. Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, – все это могут оценить юристы», — пояснил глава СЖР.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выслать из страны представителей иностранных СМИ. «BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе. Они же призывают к массовым беспорядкам!», — сказал он на совещании с экономическим блоком страны.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации....
 
Новости дня
Новости разные
 
Военнослужащие сил специальных операций готовятся отметить 90 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика