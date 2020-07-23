|
Президент Беларуси: «Началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – на зарплаты, занятость и цены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В начале года, во время испытания нас «нефтяной пандемией», если можно так сказать, нам это удалось. Затем была вирусная, «информационная». Теперь началась «политическая пандемия». Но вряд ли это для кого-то неожиданность. На легкие времена мы никогда не рассчитывали. Рассчитывать на них нельзя и впредь.
Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей и чтобы их даже чувствовали люди.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)