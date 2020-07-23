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Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае устраняют разрушительные последствия разгула непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше месяца 27 регионов страны охвачены масштабными наводнениями. Проливные дожди привели к разливу рек и множественным разрушениям.
Уничтожено 35 тысяч домов, повреждены десятки километров дорог. В списке жертв стихии свыше 140 человек, есть пропавшие без вести. Несколько миллионов жителей вынуждены покидать свои дома и находиться во временных центрах. Прямой экономический ущерб, нанесенный природным бедствием, оценивается в более чем 16 миллиардов долларов.
Александр Лукашенко также предложил помощь и содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями.
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Александр Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами наводнений в Китае
Новости Китая. В Китае устраняют разрушительные последствия разгула непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше месяца 27 регионов страны...
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