Стало известно, сколько денег на счету у Лукашенко

Источник материала: KYKY

Обновилась информация об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты. Об этом пишет Office Life.

У Александра Лукашенко – 237 994,84 рубля (около 100 тысяч долларов). Из них он потратил всего 1354,04 рубля (567 долларов).

У остальных зарегистрированных кандидатов фонды гораздо скромнее:

У Светланы Тихановской из хранившихся 51 777,45 рубля (около 21 тысячи долларов) израсходовано 5893,86 рубля (около 2,5 тысячи долларов).

из хранившихся 51 777,45 рубля (около 21 тысячи долларов) израсходовано 5893,86 рубля (около 2,5 тысячи долларов). У Анны Канопацкой из 4006 рублей (1680 долларов) уже израсходована большая часть средств – 3044 рубля (1276 долларов).

из 4006 рублей (1680 долларов) уже израсходована большая часть средств – 3044 рубля (1276 долларов). Сергей Черечень также практически потратил свой фонд: из лежавших на счету 2600 рублей (около 1100 долларов) он потратил 2501,58 рубля (1048 долларов).

также практически потратил свой фонд: из лежавших на счету 2600 рублей (около 1100 долларов) он потратил 2501,58 рубля (1048 долларов). У Андрея Дмитриева из 2562 рублей (около 1100 долларов) на кампанию потрачено 915,10 рубля (383 доллара).