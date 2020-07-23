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Стало известно, сколько денег на счету у Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Обновилась информация об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты. Об этом
У Александра Лукашенко – 237 994,84 рубля (около 100 тысяч долларов). Из них он потратил всего 1354,04 рубля (567 долларов).
У остальных зарегистрированных кандидатов фонды гораздо скромнее:
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Обновилась информация об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты. Об этом пишет Office Life. У Александра Лукашенко – 237 994,84...
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