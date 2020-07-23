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Стало известно, сколько денег на счету у Лукашенко

23.07.2020 20:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Обновилась информация об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты. Об этом пишет Office Life.

У Александра Лукашенко – 237 994,84 рубля (около 100 тысяч долларов). Из них он потратил всего 1354,04 рубля (567 долларов).

У остальных зарегистрированных кандидатов фонды гораздо скромнее:

  • У Светланы Тихановской из хранившихся 51 777,45 рубля (около 21 тысячи долларов) израсходовано 5893,86 рубля (около 2,5 тысячи долларов).
  • У Анны Канопацкой из 4006 рублей (1680 долларов) уже израсходована большая часть средств – 3044 рубля (1276 долларов).
  • Сергей Черечень также практически потратил свой фонд: из лежавших на счету 2600 рублей (около 1100 долларов) он потратил 2501,58 рубля (1048 долларов).
  • У Андрея Дмитриева из 2562 рублей (около 1100 долларов) на кампанию потрачено 915,10 рубля (383 доллара).

 
 
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Обновилась информация об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты. Об этом пишет Office Life. У Александра Лукашенко – 237 994,84...
 
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