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Студенты Беларуси разработали специальный сервис «Голосую» к выборам президента

23.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты Беларуси разработали специальный сервис «Голосую» к выборам президента. Приложение бесплатное. Оно поможет избирателям узнать адрес и номер телефона своего участка и даже построит маршрут до него, сообщает «МИР 24».

Также белорусы с помощью онлайн-сервиса могут узнать биографию кандидатов в президенты и последние новости о предвыборной кампании. Разработка доступна для всех операционных систем. Кроме того, есть и компьютерная версия. После выборов приложение продолжит работать, но уже в новом формате. Оно поможет наладить связь между депутатами и их избирателями.

«Хотим сделать такие функции, чтобы каждый желающий смог узнать свой округ, своего депутата, связаться с этим депутатом, узнать его биографические данные. Контакты, телефоны, связь с помощником, время приемов. Если нет возможности посетить прием, даже онлайн-связь планируем предусмотреть», – сказал первый секретарь Минского городского комитета Белорусского Республиканского Союза молодежи Сергей Клишевич.

«Инициатива прекрасная. И она, конечно, подлежит развитию. Мы должны идти дальше, потому что у нас есть очень большой запрос по поводу организации электронного голосования», – отметила председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина.

Приложение презентовали во время встречи главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной с молодежью. Председатель ЦИКа ответила на все актуальные вопросы о предвыборной кампании.



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Разработка доступна для всех операционных систем. Также есть и компьютерная версия.
 
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