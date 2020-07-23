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Студенты Беларуси разработали специальный сервис «Голосую» к выборам президента
23.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты Беларуси разработали специальный сервис «Голосую» к выборам президента. Приложение бесплатное. Оно поможет избирателям узнать адрес и номер телефона своего участка и даже построит маршрут до него, сообщает «МИР 24».
Также белорусы с помощью онлайн-сервиса могут узнать биографию кандидатов в президенты и
«Хотим сделать такие функции, чтобы каждый желающий смог узнать свой округ, своего депутата, связаться с этим депутатом, узнать его биографические данные. Контакты, телефоны, связь с помощником, время приемов. Если нет возможности посетить прием, даже онлайн-связь планируем предусмотреть», – сказал первый секретарь Минского городского комитета Белорусского Республиканского Союза молодежи Сергей Клишевич.
«Инициатива прекрасная. И она, конечно, подлежит развитию. Мы должны идти дальше, потому что у нас есть очень большой запрос по поводу организации электронного голосования», – отметила председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина.
Приложение презентовали во время встречи главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной с молодежью. Председатель ЦИКа ответила на все актуальные вопросы о предвыборной кампании.
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