ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У берегов Антарктиды обнаружили угрозу всему человечеству

23.07.2020 20:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

У берегов Антарктиды обнаружили угрозу всему человечеству

Ученые из Университета штата Орегон в США впервые нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктике. Об этом сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

По данным исследователей, у побережья Антарктиды на дне океана находится большое количество метана. Он образовался в результате разложения водорослей, которые были спрятаны под осадочными породами.

Дело в том, что метан является сильным парниковым газом и представляет собой серьезную угрозу для планеты. Глобальное потепление способствует скорейшему высвобождению газа, так как нагревается мировой океан. Ученые опасаются, что из-за попадания в атмосферу метана, планета необратимо нагреется до таких температур, при которых жизнь на Земле будет невозможна.

Специалисты также отметили отсутствие микробов, которые обычно начинают поглощать метан, выделяемый дном. Это говорит о том, что парниковый газ попадает в атмосферу. Если микроорганизмы не смогут проникнуть в район достаточно быстро, есть риск, что они не успеют остановить высвобождение огромного количества метана.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Университета штата Орегон в США впервые нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктике. Об этом сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика