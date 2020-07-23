У берегов Антарктиды обнаружили угрозу всему человечеству

Источник материала: ОНТ

Ученые из Университета штата Орегон в США впервые нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктике. Об этом сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences .

По данным исследователей, у побережья Антарктиды на дне океана находится большое количество метана. Он образовался в результате разложения водорослей, которые были спрятаны под осадочными породами.

Дело в том, что метан является сильным парниковым газом и представляет собой серьезную угрозу для планеты. Глобальное потепление способствует скорейшему высвобождению газа, так как нагревается мировой океан. Ученые опасаются, что из-за попадания в атмосферу метана, планета необратимо нагреется до таких температур, при которых жизнь на Земле будет невозможна.

Специалисты также отметили отсутствие микробов, которые обычно начинают поглощать метан, выделяемый дном. Это говорит о том, что парниковый газ попадает в атмосферу. Если микроорганизмы не смогут проникнуть в район достаточно быстро, есть риск, что они не успеют остановить высвобождение огромного количества метана.

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