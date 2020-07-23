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Парламентарий - о массовых мероприятиях: надо исходить из вопросов общественной безопасности

23.07.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламентарий - о массовых мероприятиях: надо исходить из вопросов общественной безопасности

При проведении массовых мероприятий самое важное – это общественная безопасность. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного», комментируя несанкционированные акции, которые проходят во время электоральной кампании в Беларуси.

Он также высказал мнение, что в случае большой поддержки со стороны населения кандидат в президенты сможет собрать публику на любой площадке, даже не самой удобной.

«Во-первых, надо, конечно же, исходить из вопросов общественной безопасности. Здесь местная власть определяет, где проводить то или иное мероприятие. На практике, может быть, не всегда организаторов устраивает та или иная площадка, хотя, на мой взгляд, если у вас есть политический тезис, политический месседж, вы уверены в себе, вы предлагаете программу, она интересна, то, мне кажется, что люди соберутся и встретятся там, где положено», – считает Сергей Рачков.

Он также привел в пример США, где кандидаты арендуют площадки для выступления и никому не мешают.

«Обращаю внимание, как проводится такая агитация в Соединенных Штатах Америки. Там практически всегда кандидат в президенты арендует большую крытую спортивную арену и проводит там такое мероприятие. Это считается нормой», – отметил сенатор.

Подробности в видео


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При проведении массовых мероприятий самое важное – это общественная безопасность. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по...
 
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