Уникальный проект «Спадчына Беларусі» представили в Национальном историческом музее

Источник материала: ОНТ

Поведать миру многое, если не всё о нас. «Спадчыну Беларусі» представили сегодня в Национальном историческом музее. Знаменитый авторский проект Александра Алексеева и Олега Лукашевича впервые показывают целиком. Выставка - итог того, что сделано с начала века. Впереди новые кадры.

Белорусский Мир ещё стоял в руинах, когда - образно - «вылетела птичка». Сейчас в фотоархиве проекта более 10 тыс. изображений. Это - наша «спадчына»: вдоль - 640 км, 555 км - поперёк, и вокруг - 2 350 км. Везде их глаза были напротив.

Александр Алексеев, автор проекта «Спадчына Беларусі»: «За 20 лет объехали всю Беларусь. Мы видим, действительно, очень сильный подъём самосознания, как люди стремятся возродить свою «cпадчыну».

Олег Лукашевич, автор проекта «Спадчына Беларусі»: «Выставы, якія мы паказваем па ўсім свеце, гэта таксама дэманстрацыя Беларусі».

Сверхдостижение авторов проекта - книгу-альбом «Спадчына Беларусі» переиздавали 18 раз. Почти 47 тыс. экземпляров. Старые со свежими - не точь-в-точь. Восстановили дворец Козел-Поклевских в Красном Береге возле Жлобина - фотохудожники снова туда.

Помнит Вена, и Париж, и Варшава эти «виды» на Беларусь. С чем можно сравнить «Спадчыну…»? Скажем, с «Песня пра зубра» Миколы Гусовского - первой поэмой о нашем крае, адресованной европейскому читателю XVI века. А ещё с зарисовками XIX столетия Наполеона Орды и работами мэтра авангарда XX века Марка Шагала. Страницы о них тоже «попали в историю».

Дом Костюшки в Меречёвщина и Мицкевича в Новогрудке - естественные декорации к фильмам-портретам. Документальные картины, показывают всем, откуда родом Луис Барт Майер - минчанин открыл звёзд больше, чем есть на небе. Кино-«спадчына» в музее.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: «Варта прадставіць гэта, таму што гэта наш гонар. Кніга ёсць у генеральнага дырэктара Дзяржаўнага Эрмітажа, дырэктара Гістарычнага музея ў Маскве, дырэктара Гісторыка-культурнага музея Магдэбурга».

Печатная «Спадчына...» также в библиотеке Патриарха Московского и всея Руси, Папы Римского, британской королевы. Премьер-министру Венгрии - и не только ему - книгу-альбом подарил наш Президент. Это всё «ад прадзедаў спакон вякоў», родное.

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