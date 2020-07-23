«Я в Слуцке, а он в Гомеле. Но мы это сделали». Случчанка рассказала, как записала кавер на песню американской рок-группы

Источник материала: Слуцк Город

20-летняя Валерия из Слуцка вместе со своим однокурсником записалм кавер на песню американской рок-группы, находясь друг от друга на расстоянии в 300 км. А ещё ребята сняли клип. Как им это удалось, Лера рассказала читателям SlutskGorod.

Валерия Курлович родилась и выросла в Слуцке. После 9-ого класса девушка поступила в Молодеченский колледж искусств, который закончила с красным дипломом, а сейчас учится на втором курсе Минской академии музыки.

— Я училась в 10-й школе, и с самого детства ходила на занятия по виолончели и гитаре. Уже сейчас я играю на кларнете, немного на электрогитаре, занимаюсь вокалом, пишу музыку, интересуюсь звукорежиссурой и видеомонтажем. В настоящее время я играю в вокально-инструментальном дуэте "Sax&Cello", — рассказывает о себе Лера.





Валерия Курлович. Фото из соцсетей

Кавер на песню «Let The Flames Begin» («Позволь огню разгореться» - перевод с англ., прим ред.) американской рок-группы Paramore Лера писала вместе с однокурсником Стасом из Гомеля. Валерия говорит, что песня в какой-то степени рассказывает про сущность человека, его внутреннюю силу, волю и выносливость.

— «Вот как мы будем танцевать, когда они будут пытаться "опустить" нас. Вот как мы будем петь, вот как мы будем держаться, когда они сожгут наши дома дотла. Вот что будет». Это строчки из припева, по которым можно сказать, что человек-борец, он идет до конца, даже тогда, когда, казалось бы, всё потеряно. До конца вместе с остальными он будет держаться, пока горит огонь внутри, — объясняет девушка.

Основная сложность работы состояла и состоит в том, что Лера и Стас находимся в разных городах - она в Слуцке, а он в Гомеле. И практически всю совместную творческую деятельность ребята осуществляли на расстоянии, с помощью соцсетей и звонков.

— Изначально мы решили, что все будем писать сами, и звучание будет наше. Стас полностью вручную написал партию барабанов, в специальной программе на компьютере, также записал партии электрогитары и бас-гитары. После обработки инструментов, он прислал мне фонограмму, чтобы записать и обработать вокал. Это делают на студии звукозаписи, чтобы запись голоса была максимально чистой, без фона акустики комнаты. И мне пришлось записывать свой голос в машине, в которой шумомоизоляция приближена к студийным условиям...

Лера говорит, что потом пришла идея снять свой клип с небольшим сюжетом. Ребята точно определились, что съёмки будут на закате и непременно на природе. Для этого они каждый вечер ездили на велосипедах и «ловили» уходящее солнце.

— Видео в различных вариантах мы снимали на камеры телефонов, из которых выбрали самые динамичные, живые кадры, наложили песню и смонтировали их в один клип, — вспоминает случчанка. — Мы хотели добиться динамики, которая в тоже время могла бы тесно граничить с плавными и спокойными кадрами. Работать над клипом помогали наши друзья, для них это тоже стало новым опытом в съёмках.

По её словам, видеомонтаж приходилось делать на старых компьютерах и ноутбуках, которые с трудом справляются с программами. Приходилось мириться с выходками техники, постоянными перегрузками процессора, медленной работой. Но ребята отталкивались от возможностей, и в конечном итоге у них всё получилось.

— Клип рассчитан на широкую аудиторию, мы не ставим тут каких-то ограничений. Думаю, что людей заинтересует такое творческое направление, и мы будем только рады, если это будет приносить положительные эмоции и приятные впечатления каждому человеку, — говорит Валерия. — У нас есть энтузиазм, огромное желание творить и создавать что-то новое. А самое главное — это поддержка со стороны, что всегда очень сильно вдохновляет и мотивирует. В дальнейшем мы планируем работать и создавать что-то новое вместе, несмотря на расстояние и трудности.

Ольга Кононович

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