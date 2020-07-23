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Участок улицы Тимирязева в Минске планируют расширить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На участке от Нарочанской до МКАД улицу Тимирязева планируют расширить. Сейчас идет разработка проекта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По задумке, улица должна превратиться в большую магистраль с шестью полосами и разделительной зоной. На это уйдет примерно четыре года. После реконструкции существующие подземные пешеходные переходы продлят, а также построят еще один дополнительный.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Параллельно разрабатывается проект самого длинного путепровода столицы. Он проходит над железнодорожными путями в районе станции «Минск-Товарный» и соединяет проспект Жукова с Аэродромной. Данную конструкцию планируют полностью обновить.
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Новости Беларуси. На участке от Нарочанской до МКАД улицу Тимирязева планируют расширить. Сейчас идет разработка проекта, сообщили в программе «Столичные...
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