«Был соблазн построить дворец». Архитекторы показали крутой дом в современном стиле под Минском

Источник материала: Tut.by

«На улице Дворцовой мы видим недостроенные дворцы, поэтому у нас тоже был большой соблазн построить дворец, но мы пересилили себя и сделали современный дом», — архитекторы студии ZROBYM architects выложили на своем канале обзор своего нового объекта под Минском. Рассказываем подробности.



Фото предоставлено архитектурной студией

Участок, на котором достраивается большой дом в современном стиле, имеет неправильную форму, поэтому достаточно сложно было распланировать его грамотно и комфортно. Кроме того, на нем есть перепад высот — три метра. Это отразилось на проекте дома: с одной стороны мы видим одноэтажное строение, а с лицевой стороны — это двухэтажный дом. В перспективе рядом с ним расположится баня и большая летняя терраса.

— Если рассказывать про формообразование самого дома, то тут стоит начать с того, что нам повезло с самим участком, — говорит архитектор Алексей Кораблев. — Южная сторона совпадает с красивым видом, поэтому было легко ориентировать дом, чтобы большое стекло и общественные зоны вывести именно на эту сторону и увести все хозпомещения и техническую часть на заднюю сторону фасада. В то же время, используя такие большие окна, нам нужно было уберечься от перегрева помещений. Для этого мы сделали небольшие свесы, которые создают тень летом и не дают перегреваться помещению. С северной стороны по правилам энергоэффективности нет ни одного окна.



Площадь внутри дома — около 300 м². С террасами — 365 м².

Стилистика дома довольно строгая, выполнена в черно-белом цвете, в будущем добавится деревянная терраса и навес, это будет выглядеть более дружелюбно и экологично.

Поскольку рельеф участка очень сложный, важно было его правильно распланировать. Чтобы участком было удобно пользоваться, его разбили на несколько зон: сделали 4 плоскости: на нижнем уровне — дом, уровень повыше — баня, чуть выше — терраса, с которой можно попасть на козырек крыши второго этажа. С нее будет открываться вид на южную сторону с самой высокой точки на участке — крыши дома.



Фото предоставлено архитектурной студией

— В плоских крышах очень важно правильно подобрать правильную гидроизоляцию, — говорит Алексей Кораблев. — Особенно это касается именно эксплуатируемых кровель, как в нашем случае. Здесь мы использовали ПВХ-мембрану от «ТехноНиколь». В будущем на нее ляжет террасная доска и будет чистовым покрытием. Часто люди забывают, что стоимость крыши — это не только пирог кровли, это еще и огромная система ливневой канализации. Это не просто надо сделать уклон, а надо отвести воду, сделать дренаж, колодец для дренажа. А еще посчитать отливы, чистовое покрытие. На самом деле, если сравнивать стоимости, то эксплуатируемая кровля — это достаточно дорогое удовольствие, и нужно отдавать себе отчет, что есть много скрытых платежей.



Фото предоставлено архитектурной студией

Архитектор Андрусь Маковский сделал небольшую экскурсию по дому. Первое, что замечаем при входе: здесь нет стандартного холла, сразу попадаешь в open space. По мнению архитектора, «это круто, потому что, попадая в большое пространство, человек сразу получает позитивное первое впечатление, и это то, над чем архитектор должен думать, когда работает над проектом».



Фото предоставлено архитектурной студией

Зона входа будет отгорожена декоративной стенкой от зоны гостиной.

Большое пространство будет зонировано. Кухонная зона будет располагаться под ленточным окном, столешница будет на уровне подоконника. Это визуально и функционально продлевает столешницу. Окно невысокое специально, чтобы можно было сделать верхние шкафчики над ним. Во время готовки может быть избыточное количество дыма, и можно будет прикрыть окошко и проветрить.



Фото предоставлено архитектурной студией

В кухне есть своя кладовая, и это очень важно, потому что огромное количество бытовой техники не нужно хранить в шкафчиках, а можно поместить в отдельное помещение. Плюс туда можно поместить холодильное отделение. Также это может использоваться как овощехранилище и там можно поддерживать отдельную температуру для хранения закаток и овощей.

Андрусь считает, что это очень важное помещение, и рекомендует его обязательно вносить в проект.

В зоне столовой будет располагаться обеденный стол на 6−8 человек, который может раскладываться. Отсюда есть выход на террасу, где будет стоять еще один стол: начав вечеринку на кухне, можно продолжить ее на террасе, а потом перейти в банный комплекс.



Фото предоставлено архитектурной студией

В зоне гостиной — огромное панорамное окно и второй свет. Потолок здесь значительно выше, и как раз потолок создает второй ряд террас, который мы видим, выходя из спальни. Так как здесь большое витражное окно, телевизор будет стоять на специальном подиуме, прямо напротив витражного окна. Окно может загораживаться специальными большими шторами с электроприводом.



Фото предоставлено архитектурной студией

На первом этаже есть комната, которая частично находится под землей. Это будет гостевая комната, где гости могут переночевать.

По проекту лестница была прямая двухмаршевая, но клиент ее сделал с забежными ступенями, с изгибом. И чтобы обыграть вот этот изгиб, архитекторы предложили монолитное ограждение, которое выполнено из бетона и как скульптурная форма переходит в верхний монолитный парапет.

На втором этаже находится мастер-спальня, две детские комнаты и санузел.





Давайте пройдем в спальню. В нее ведет дверь-невидимка, это очень важно, чтобы двери не были видны, когда их много в одном пространстве. Спальня родителей — 20 м². Здесь есть гардероб и из нее есть выход на террасу.

Детские комнаты по метражу примерно одинаковые, по 15 м², и из них тоже можно попасть на свой небольшой балкончик.

В этом доме нет обычных окон полтора на полтора метра.

— Потому что маленькое окно — это, на мой взгляд, дырка в стене, а не окно, — объясняет Андрусь Маковский. — Настоящее окно должно быть минимум таким, как в этих детских, чтобы впустить много света в помещение.

В хозяйской ванной будет душевая зона и отдельно стоящая ванна (прямо возле окна). — Это, на мой взгляд, фишка этого интерьера, потому что можно лежать в ванне и смотреть на поселок, — говорит Андрусь. — Очень важно, когда вы делаете красивые отдельно стоящие ванны, предусмотреть и душевую зону, потому что когда вы выйдете из ванны, вам надо как-то обмыться, и для этого нужна душевая кабина.



Фото предоставлено архитектурной студией

Сколько стоит построить такой современный частный дом? Для такого дома финальная стоимость — от 800 до 1000 долларов за «квадрат».